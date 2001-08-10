Почти тысячу жителей села Онор в следующем году обеспечат качественной водой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Онор Смирныховского района приступают к монтажу резервуаров чистой воды. Реконструкция объекта водоснабжения в населенном пункте ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Станция водоподготовки мощностью 210 кубов в сутки и резервуары чистой воды приобретены и доставлены на Сахалин. На строительной площадке уже завершены работы по устройству фундамента под размещение резервуаров чистой воды, выполнено цементирование скважин. Кроме того, проложено около 1 км сетей водоснабжения. В середине декабря подрядчик приступит к монтажу павильонов станции водоподготовки.

– Новое оборудование будет очищать воду из скважин от различных примесей. За годы эксплуатации действующее оборудование устарело и частично вышло из строя, в связи с чем жители села сталкиваются с проблемами качества воды. Запуск новой станции водоочистки позволит обеспечить население Онор питьевой водой, соответствующей всем необходимым нормам, – отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Федоров.

Одновременно со строительством станции водоочистки с июня этого года ведутся работы по замене магистрального водопровода. Завершить их планируется к ноябрю 2024 года. В результате около 900 жителей Смирныховского района получат возможность пользоваться питьевой водой надлежащего качества.

– Конечно, для нас это большое событие. Мы долго ждали, когда на проблему с качеством воды обратят внимание. Сейчас видно, что работы идут активно, очень ждем завершения, – поделился житель села Алексей Герасимов.

Работы ведутся и в других районах. К реконструкции системы водоснабжения приступили в селе Правда Холмского района. Здесь в 2024 году будут введены в эксплуатацию водозаборные сооружения, станция водоочистки с резервуарами накопителями чистой воды. В результате доступ к качественной питьевой воде получат свыше 1600 человек. В Южно-Сахалинске возводят водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. В селе Взморье Долинского района завершились работы по замене сетей водоснабжения, а в Охе предстоит выполнить реконструкцию водозабора и станции очистки воды, а также замену городских сетей.

Отметим, в 2022 году благодаря проекту «Чистая вода» и одноименной региональной программе завершилось строительство очистных сооружений на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструкция водозаборов в селе Горнозаводск Невельского района и в планировочном районе Южно-Сахалинска Ново-Александровск, а также реконструкция системы водоснабжения в Долинске.

Как подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна накануне в ходе прямой линии с губернатором Валерием Лимаренко, во всех крупных населенных пунктах региона проблемы с качеством питьевой воды должны быть решены в ближайшие 3 года.