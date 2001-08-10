Ключи от квартир получили 60 семей в селе Долинского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комфортное жилье в новостройке в Стародубском люди получили бесплатно благодаря региональной программе расселения аварийного фонда. За последние два месяца в Долинском районе новоселье отпраздновали уже 225 семей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Пятиэтажная новостройка на улице Набережной расположена в самом центре села: рядом продуктовые магазины, дом культуры, общеобразовательная и музыкальная школы, детский сад. Придомовую территорию благоустроили, оборудовали парковку для автомобилей.
Все квартиры новоселам сданы с отделкой «под ключ». Там смонтированы натяжные потолки, в ванной и санузле уложена керамическая плитка, установлены сантехника и электроприборы. Новоселам остается только расставить мебель. Важно отметить: если жители обнаружат строительные недостатки в процессе проживания, то их устранят в рамках пятилетнего гарантийного срока.
- В последнее время ключи от новых квартир мы вручаем часто, но сегодня для меня день особенный. Стародубское – моя малая родина. Многих новоселов знаю лично, – рассказал мэр Долинского района Александр Тугарев.
Глава муниципалитета рассказал сельчанам, что в этом году новые квартиры построены для 407 семей. Но на этом расселение аварийного жилья в районе не заканчивается. Строительство идет во всех сёлах. Средства на это выделяются по программе, реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.
Председатель Собрания Долинского района Галина Дворянинова так же поздравила новосёлов и побывала в гостях у семьи, глава которой сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Хозяйка новой трёхкомнатной квартиры Анфиса Дрондина рассказала, как ждала сдачи дома. В процессе строительства она приходила и контролировала работу.
- Квартира мне очень нравится. Светлая, теплая, просторная. Единственное, что пугает – переезд. Без мужа будет сложно, – поделилась Анфиса.
Галина Дворянинова успокоила женщину, заверив, что вся необходимая помощь с переездом и обустройством на новом месте ей будет оказана.
Напомним, островной регион первым в России начал реализовывать новую программу. Прошлую программу расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, удалось реализовать в течение двух лет вместо пяти. За пять лет новоселье отметили более 15 тысяч сахалинцев и курильчан. До конца 2026 года планируется расселить еще 22 тысячи человек.
- Сейчас мы активно заселяем те дома, которые возводились на протяжении этого года. Это не последнее вручение ключей. На ближайшее время запланировано новоселье в Невельске, Охе, Смирных, Александровск-Сахалинском, Ногликах. В южные районы переселятся пенсионеры из районов Крайнего Севера. Работу по расселению людей из аварийного жилфонда мы активизировали по поручению губернатора Валерия Лимаренко, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Федеральный центр активно поддерживает островной регион в реализации программы: в прошлом году Сахалинская область получила финансовую поддержку от Правительства РФ в размере 11 млрд рублей, в этом – 6 млрд рублей. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на переселение сахалинцев и курильчан из аварийного фонда направлено более 52 миллиардов рублей.
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