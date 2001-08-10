Депутаты городской думы Южно-Сахалинска приняли бюджет областного центра на 2024 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в рамках 66 заседания городской думы Южно-Сахалинска народные избранники подавляющим большинством проголосовали за принятие бюджета следующего года. Он традиционно сохраняет социальную ориентированность, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, публичные слушания по главному финансовому документу города состоялись 22 ноября, где горожанам, общественникам, депутаты регионального парламента и городской думы подробно рассказали обо всех параметрах бюджета. Основной объем расходной части на 2024 год будет направлен на образование, культуру, спорт и социальную политику. Вместе с тем будет уделено внимание дорожной инфраструктуре, ремонту дворовых территорий и иным вопросам.

В число основных финансовых обязательств входит решение важных социально-экономических задач: оплата труда работников бюджетной сферы, финансовое обеспечение муниципальных учреждений, социальные выплаты населению, строительство социально-значимых объектов и др. По прогнозам доходная часть городского бюджета в 2024 году составит 34 миллиарда 838 миллионов рублей.

В Южно-Сахалинске сохраняются высокие показатели по строительству жилья, вводу социальных объектов, реализуются мероприятия транспортной реформы. Приоритеты в планах неизменны - благоустройство, создание комфортной городской среды, социальные обязательства.

На социальный блок планируется направить почти 50% расходов: это образование, культура, спорт, поддержка незащищенных категорий населения. Также муниципалитет продолжит работу по содержанию и ремонту дорог и дворов, благоустройству городских территорий.

- Несмотря на то, что бюджет сформирован на фоне непростого экономического положения в стране, у нас достигнут ряд хороших показателей. К примеру, объем отгруженной продукции вырос на 12 %, возросло производство многих сельхозпродуктов в Южно-Сахалинске, стабильно развивается жилищное строительство - наши показатели одни из самых высоких на Дальнем Востоке, строится большое количество социальных учреждений, растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Все действия нацелены на достижение максимального комфорта жизни горожан, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Глава города подчеркнул, что администрация города работает в максимальном взаимодействии с областным правительством и Сахалинской областной Думой, губернатор Валерий Лимаренко максимально поддерживает инициативы в части развития Южно-Сахалинска. Больше половины доходов бюджета города - субсидии областного правительства.

Также Сергей Надсадин поблагодарил депутатский корпус Южно-Сахалинска и особенно Контрольно-счетную палату областного центра и ее председателя Алексея Фризюка за конструктивную работу во благо горожан.

Председатель городскойд Южно-Сахалинска Олег Логачев отметил - депутаты плотно в течение года работали с наказами избирателей, чтобы учесть все вопросы при работе с самым важным основополагающим документом для Южно-Сахалинска.

Социальные гарантии сохранены, в том числе продолжится реализация проектов по благоустройству, столь значимых для горожан.