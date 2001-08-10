Для дальневосточников ко Дню футбола подготовили список фильмов об этом виде спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К Международному дню футбола, который отмечается ежегодно 10 декабря, дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин подготовил подборку фильмов о самом популярном виде спорта.

Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин накануне Международного дня футбола сделал подборку фильмов, которые посмотрел в онлайн-кинотеатре KION (12+) от экосистемы МТС — про футболистов, тренеров и страсти, которые всегда кипят вокруг по настоящему любимой миллионами игры.

Один из самых великих футболистов за всю историю мирового футбола - аргентинец Диего Марадона. Его игра сводила с ума футбольных фанатов во всех континентах планеты. Он в одиночку мог решить не только исход одного матча, но и всего чемпионата мира - как это было на мировом первенстве в 1986 г. в Мексике.

Его смерть стала для всех шоком и заставила воспринимать Марадону уже как "Бога футбола". Именно жизни великого футболиста посвящен документальный фильм "Марадона: смерть Бога" (18+).

Купаясь в лучах славы, Диего Марадона сам не заметил, как его жизнь постепенно пошла "под откос": пристрастие к запрещенным препаратам, насилие над близкими, долгая реабилитация, публичные срывы, измены, внебрачные дети. Всё это и стало причиной раннего ухода из жизни.

Но только ли Марадона виноват в этом? Нет ли вины и тех, кто его боготворил и купал в лучах славы?

В этой трогательной киноистории о Марадоне вспоминают и рассказывают такие известные личности, как Пеле, Уго Чавес, Карлос Билардо, Лионель Месси. Да и сам Диего Марадона на экране рассказывает о времени и о себе. Среди героев и почти вся семья Диего Марадоны, и даже Папа Иоанн Павел II.

А еще любителям футбола интересно будет вместе с авторами порассуждать на тему "почему Марадону до сих пор в Аргентине любят больше, чем Месси", хотя и второй не так давно привел сборную своей страну к званию чемпионов мира.

Еще один фильм, заставляющий задуматься о непростой жизни футболистов - "Тренер" (12+). Это художественная картина, которую снял и сам сыграл главную роль Данила Козловский. Его герой проходит путь от футболиста сборной страны, неудачно завершившего карьеру игрока, до успешного тренера.

В самом начале своей актерской карьеры в 2005 г. Козловский уже играл футболиста в фильме «Garpastum». Ту ленту снял режиссер Алексей Герман-младший, а Козловскому захотелось самому снять фильм о футболе.

Интересно, что основным стадионом для съемок был выбран Центральный стадион Новороссийска. Всего в фильме использовались шесть футбольных стадионов, в том числе такие известные в стране, как "Открытие Арена", "Краснодар" и "Арена Химки". Так что зритель может совершить экскурсию по знаковым аренам.

В фильме эпизодическую роль сыграл экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев. А всего на роли в картине пробовались около 3 тысяч профессиональных футболистов.

Еще один российский фильм о футболе - "Дикая лига" (12+). Его действие происходит в начале ХХ века и рассказывает о создании в России первой народной команды. Для съемок собрали отличный актерский состав: Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Олеся Судзиловская и даже знаменитый британский актер Эдриан Пол.

Те, кто более-менее знаком с историей развития футбола в России, конечно, будут удивлены с какой легкостью авторы фильма "жонглируют" фактами. Но не нужно уж слишком серьезно воспринимать этот фильм. Футбол здесь - просто повод рассказать, как простой парень из низших слоев пробивается "в люди"...

В истории мирового футбола были и драматические моменты. Одному из самых трагических событий посвящен фильм "Матч жизни" (16+) - совместный проект кинематографистов Хорватии и США.

Действие происходит весной 1944 года. Был организован футбольный матч между узниками концлагеря и элитной нацистской командой. Матч, который заключенные настроены выиграть любой ценой...

В фильме одну из ролей сыграл известный актер Франко Неро (в 2017 г. он получил "Приз за вклад в мировой кинематограф" на Московском международном кинофестивале).

В этой драме нужно отметить работу костюмеров и художников-постановщиков. Очень точно воссоздана страшная атмосфера концлагеря, форма на фашистах выглядит идеально, узники по-настоящему изможденными и веришь в тот весь ужас, в котором они оказались...

Можно много раз пересматривать фильмы о футболе, но по-настоящему насладиться народной игрой получится лишь тогда, когда сам возьмешь в руки мяч и отправишься играть на поле...