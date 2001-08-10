Южносахалинцам напоминают о мерах пожарной безопасности при установке новогодних елок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям областного центра не стоит забывать, что даже небольшое возгорание на новогодней елке быстро перерастает в большой пожар. Чтобы безопасно провести новогодние каникулы, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прежде всего, приобретать необходимо свежесрубленное дерево: давно срубленная и засохшая елка чрезвычайно пожароопасна. При выборе искусственной елки необходимо убедиться в наличии сертификата безопасности.

Устанавливать елку надо устойчивой подставке или в ведре с песком; не допускать, чтобы ветки и верхушка елки касались стен и домашних вещей; не устанавливать елку вблизи отопительных приборов; не допускать, чтобы установленная елка загораживала проходы и мешала свободному выходу из комнаты.

При возгорании елки необходимо обесточить электрогирлянду и повалить елку на пол; тушить елку подручными средствами: огнетушителем, покрывалом, одеялом (не синтетическим). Важно помнить, что искусственную елку нельзя тушить водой. Если елка через 10-15 секунд не погасла, необходимо покинуть помещение и срочно вызвать пожарных.

С подробной памяткой о пожарной безопасности при установке и украшении новогодних елок можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.