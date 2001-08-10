Курильск и Владивосток соединил новый авиарейс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аврора» расширяет свою маршрутную сеть и в рамках федеральной программы субсидирования открывает новое социально значимое направление. 6 декабря 2023 года Авиакомпания успешно выполнила свой первый рейс из города Курильск, расположенного на острове Итуруп, в столицу Дальнего Востока - Владивосток.
Полеты по маршруту Курильск – Владивосток – Курильск выполняются по средам на воздушном судне DHC-8 с компоновкой до 70 мест. Длительность перелета составляет около 2-х часов 50 минут. Из Курильска рейс отправляется в 18:05 и прибывает во Владивосток в 19:55, обратный рейс из Владивостока будет осуществляться на следующий день, в четверг, в 11:30 и прибывать на о. Итуруп в 15:10. Время местное. Стоимость авиабилета составляет 5 640 руб. в одну сторону.
В честь вылета первого рейса в аэропорту Курильска прошло торжественное мероприятие, на котором с приветственным словом выступили представители авиакомпании «Аврора», исполняющая обязанности главы города Курильска Анна Оськина и генеральный директор казенного предприятия «Аэропорты Курильских островов» Леонид Палий.
«Курильские острова уникальны. Это форпост Российской Федерации. И развитие этих территорий должно быть более активным. Речь не только об экономике и привлечении инвесторов, модернизации социальной инфраструктуры и повышении качества жизни людей. Не менее важным направлением является поддержка туристической отрасли. В частности, нужно расширять маршрутную сеть авиаперелетов. Так, дополнительно к рейсам из Курильска (о. Итуруп) в Южно-Сахалинск, появилась возможность еженедельно летать напрямую во Владивосток. Перелеты будет совершать единая дальневосточная авиационная компания «Аврора», созданная по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для того, чтобы увеличить транспортную доступность и повысить качество авиаперевозок», - прокомментировал запуск нового рейса полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
«В связи с отдаленным местоположением Итурупа население острова испытывает определенные трудности в обеспечении транспортной доступности. Новый рейс позволит значительно улучшить эту ситуацию, жители смогут иметь регулярное и надежное авиасообщение с Приморским краем, что позволит им быть более мобильными и свободными в планировании своих поездок», - отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
На следующий день, 7 декабря, в торжественной обстановке в Международном аэропорту Владивосток провожали первых пассажиров, вылетающих в Курильск. Символично, что вылет первого рейса из Владивостока в Курильск состоялся в Международный день Гражданской авиации. Руководство и представители АО «Авиакомпания «Аврора» и АО «Международный аэропорт Владивосток» тепло приветствовали первых пассажиров.
«Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с министерствами и ведомствами, региональными властями работают над повышением транспортной доступности макрорегиона. Надежное и доступное авиасообщение является жизненно важным и стратегическим фактором для транспортной связности огромных территорий Дальнего Востока, а также напрямую влияет на социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность. Единая авиакомпания успешно работает в этом направлении, расширяет маршрутную сеть. Кроме того, над повышением транспортной доступности работают резиденты территорий опережающего развития, которые создают новую транспортную инфраструктуру с применением инструментов господдержки: уже введены в работу и строятся новые аэропорты. Чтобы обеспечить авиакомпанию «Аврора» новыми самолетами, в Комсомольске-на-Амуре на территории опережающего развития создается комплексный центр производства многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», - сказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.
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