На нескольких автодорогах Сахалинской области ограничено движение пассажирского транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с образованием на проезжей части стекловидного наката и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 7 декабря ограниченно движение пассажирского транспорта на региональной автодороге «Аэропорт Шахтерск – Бошняково» и участке межмуниципальной автодороги «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» от с. Айнское до с. Медвежье, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление Сахалинавтодор» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).