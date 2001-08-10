На нескольких автодорогах Сахалинской области ограничено движение пассажирского транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с образованием на проезжей части стекловидного наката и с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 7 декабря ограниченно движение пассажирского транспорта на региональной автодороге «Аэропорт Шахтерск – Бошняково» и участке межмуниципальной автодороги «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск» от с. Айнское до с. Медвежье, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.
Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление Сахалинавтодор» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).
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