Южно-сахалинские организации и предприятия призывают активнее включаться в работу по новогоднему оформлению своих объектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска призывает руководителей предприятий, организаций и учреждений островной столицы активнее подключаться к работе по новогоднему оформлению городского пространства. И для создания праздничного настроения уже сейчас украсить свои объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания тематической атрибутикой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Многие руководители предприятий потребительского рынка уже оформили свои площади и встречают посетителей с предпраздничным настроением, радуя светом новогодних гирлянд, блеском елочных игрушек, удивительными тематическими композициями и арт-объектами как на входных группах, так и во внутренних залах. Все это, безусловно, делает наш город еще более уютным и красивым в период новогодних каникул, когда жители и гости Южно-Сахалинска могут насладиться вечерними прогулками со своими семьями, любуясь яркими огнями улиц и проспектов, скверов и площадей, и, конечно же, привлекательными витринами магазинов, кафе и ресторанов, - подчеркнула директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Отметим, что к преображению городского пространства подключаются не только объекты торговли и услуг, но и активно украшаются школы, детские сады, муниципальные учреждения.
- Как и все учреждения нашего города, мы готовимся к этому замечательному событию, которого ждут и дети, и взрослые. Новый год — это семейный праздник, поэтому наши воспитанники и родители проводят эти предпраздничные дни вместе и с большим удовольствием помогали украшать детский сад — вырезали снежинки, расписывали окна, делали поделки, - рассказала заведующая детским садом №48 «Малыш» Виктория Выголовская. - Также в этом году мы дополнительно приобрели красивую уличную иллюминацию, элементы декора для внутренних помещений и входной зоны.
В эти дни в муниципалитете также ведутся мероприятия по оформлению городского пространства к предстоящим торжествам. В Южно-Сахалинске установлено большое количество светового оборудования, тематических арт-объектов, а также смонтированы главные символы Нового года — праздничные ели. Зеленые красавицы уже радуют жителей на площадке перед Домом правительства, площадях Ленина и Победы, в городском паке. Также в этом году праздничная ель будет установлена на новой набережной реки Рогатки.
Традиционно собственные новогодние ели украсят села и планировочные районы Южно-Сахалинска: Луговое, Ново-Александровск, Хомутово, Синегорск, Дальнее, Березняки, Старорусское, Весточка, Лиственничное, Санаторное, Ключи, Новая Деревня. В ближайшие дни 9 искусственных деревьев высотой 8 метров прибудут на Сахалин.
Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» обязательному праздничному оформлению подлежат витрины первых общественных этажей, входных зон, вывесок, фасадов внутренние залы и вестибюли объектов потребительского рынка.
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