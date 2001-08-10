Проект бюджета Сахалинской области на ближайшие три года принят в первом чтении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Депутаты Сахалинской областной думы в первом чтении поддержали проект бюджета островного региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Основные характеристики документа сформированы на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Объем доходов областного бюджета в 2024 году запланирован в размере 179,8 миллиардов рублей. В 2025-ом – 172,8 миллиарда рублей. В 2026 году – 163,4 миллиарда рублей. Предполагается, что общий объем расходов областного бюджета в следующем году составит 218,8 миллиарда рублей. В 2025-ом - 197,7 миллиарда рублей. В 2026 году – 186,8 миллиарда рублей.
Проект регионального бюджета на ближайшие три года позволит и далее решать проблемы, которые волнуют жителей области. Это переселение из аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.
- Мы предусмотрели финансирование на возведение дополнительных школ. Продолжим строительство пяти поликлиник, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для граждан. Будет сохранен установленный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы, обозначенных в «майских» Указах Президента Российской Федерации Владимира Путина. Также в бюджете заложены средства на повышение зарплаты бюджетников на 10 процентов. Мы индексируем меры социальной поддержки населения. Кроме того, вводим новые. Они помогут сахалинцам и курильчанам улучшить жилищные условия, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
На социальную сферу в 2024 году планируется выделить 99,7 миллиарда рублей или около половины расходов областного бюджета. Примерно такая же пропорция сохранится и далее. За три года регион направит 66 миллиардов рублей на программу развития. За счет этих средств будут построены и реконструированы 136 различных объектов.
По итогам прошедших общественных обсуждений проекта областного бюджета в документ были включены расходы на решение ряда социально значимых задач.
- В соответствии с полученными предложениями планируется в ближайшие три года отремонтировать 18 учреждений здравоохранения, сделать капитальный ремонт 12 детских садов. По инициативе депутатов фракции «Единая Россия» стартует новый проект «Счастливое детство». За счет средств областного бюджета мы проведем благоустройство территорий 18 детских садов в 2024 году. А до конца 2026 года - еще 40, - отметила в своем докладе министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина.
В 2024 году будет продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов теплоснабжения. Все они обеспечены финансированием в полном объеме.
- Бюджет сформирован сбалансированный, социальной направленности. Предусмотрено значительное увеличение финансирования на региональные и муниципальные дороги, строительство жилья для расселения аварийного фонда, благоустройство дворовых территорий, - сказала председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по бюджету и налогам Наталья Захарчук.
- Мы вместе с правительством области долго работали над проектом бюджета. Все депутатские предложения были учтены. Динамика у нас очень положительная. Валовой региональный продукт уверенно растет. Несмотря на внешнеполитические условия, в нашей области сохранены все меры социальной поддержки, - сказал депутат Александр Шарифулин.
Планируется, что проект бюджета Сахалинской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будет принят во втором чтении 14 декабря. Главный финансовый документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
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