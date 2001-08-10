Отели Сахалина на новогодние каникулы забронированы на 90%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине объем бронирования отелей на новогодние каникулы превысил уровень прошлого года. Об этом сообщается в декабрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
По оценке туроператоров Сахалинской области, объем бронирования отелей в регионе составляет 90% на предстоящие новогодние каникулы и 70% на период после январских праздников.
«Среди основных факторов, которые стимулируют спрос на островной туризм, — более выгодные цены на горнолыжный отдых по сравнению с другими российскими курортами и относительно недорогая стоимость перелета из Москвы в Южно-Сахалинск. Пассажиры могут приобрести билеты по фиксированной цене — так называемым "плоским" тарифам, предусмотренным государством на дальневосточных направлениях», — отмечает управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Повышенный интерес к островному региону наблюдается у жителей центральной части России, туры на Сахалин и Курилы активно предлагают московские туроператоры.
По сведениям Сахалинстата, число поездок в Сахалинскую область за первые девять месяцев текущего года возросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом популярность отдыха в регионе растет не только в зимние месяцы. Так, по данным островных турфирм, в летний период 2023 года объемы продаж экскурсионных туров выросли на 30%, а количество забронированных мест в гостиницах Южно-Сахалинска увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с летом 2022 года.
Напомним, одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе компаний из Сахалинской области.
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