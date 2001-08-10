Для защиты птиц на Сахалине энергетики установили Маркерные шары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Сахалинэнерго" смонтировало 344 птицезащитных устройств на новой линии электропередачи в Углегорском районе. Реконструкция ЛЭП призвана значительно повысить надежность электроснабжения села Ударное Углегорского района, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

ЛЭП напряжением 35 кВ, соединяющая подстанции «Шахтерская» и «Ударновская», пролегает по маршруту миграции перелетных птиц. В целях снижения рисков их гибели и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на новой ЛЭП установили птицезащитные устройства нескольких типов.

Антиприсадочные устройства в виде специальных конусов из полимеров яркого оранжевого цвета защищает изоляторы, а пучок длинных шипов с безопасными наконечниками препятствуют посадке пернатых на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

Также энергетики Сахалинэнерго впервые для предотвращения травмирования и гибели птиц от столкновения с проводами установили 128 маркерных шаров. Они изготовлены из полимерного пластика, который выдерживает ветровые и гололедные нагрузки, обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Реконструируемая линия электропередачи Т-406 «Шахтерская - Ударновская», обеспечивает подачу электроэнергии селу Ударное Углегорского района и угольной шахты, а также имеет важное значение для резервирования электроснабжения подстанций «Районная» и «Конвейерная».

Данная ЛЭП была построена более 30 лет назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы линия не обеспечивает достаточный уровень надежности из-за повышенных климатических нагрузок.

В рамках реконструкции ЛЭП энергетики заменили все изношенные деревянные опоры ЛЭП на металлические, смонтировали облегченный компактный провод марки «АСКу 120/19» c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении.

Планируется, что после проведения ряда испытаний до конца текущего года ЛЭП будет введена в эксплантацию.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.