Жителям Южно-Сахалинска рассказали о пагубном влиянии курения на организм взрослого и ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Образовательный семинар по профилактике потребления никотинсодержащей продукции прошел в Южно-Сахалинске. Психолог Центра общественного здоровья Мария Горина провела беседу с сотрудниками министерства социальной защиты. Мероприятие состоялось в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Темой отказа для курения заинтересовались больше 20 человек. Для них психолог подготовила презентацию и предупредила о влиянии сигарет и электронных средств доставки никотина на организм взрослого и ребенка. Она сделала акцент на пагубном влиянии пассивного курения и призвала родителей к ответственности за здоровье детей.
- Мы проводим большую работу в школьных и студенческих коллективах, где призываем подростков отказаться от сигарет. Но наши усилия могут быть напрасны, если дома ребенок постоянно видит курящих родителей и чувствует запах табачного дыма. Мы замечаем тенденцию к отказу от стандартных сигарет в пользу электронных, но это не решение проблемы. Важно объяснить, что такая альтернатива не является более здоровой, а наоборот – увеличивает количество употребляемого никотина и вызывает еще большее привыкание, - рассказала Мария Горина.
Всем, кто задумывается бросить вредную привычку, психолог посоветовала обратиться за специализированной поддержкой. Сахалинцы могут получить помощь в наркологическом диспансере и кабинетах медицинской помощи по отказу от табака и никотина. Запись на прием осуществляется при обращении в медицинское учреждение по месту жительства.
Центр общественного здоровья проводит подобные мероприятия в том числе совместно с администрацией Южно-Сахалинска.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 76-00-82 (взрослые), 72-31-06 (дети).
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