Доступ к высокоскоростному интернету получили жители сахалинского села Горное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Село Горное Курильского района подключили к высокоскоростному интернету стандарта LTE. Теперь в Сахалинской области все населенные пункты с населением от ста человек имеют качественный доступ к всемирной сети.

Подключение пользователей стало возможным благодаря реализации проекта правительства Сахалинской области, направленного на обеспечение доступа к сети интернет для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным. По результатам проведённых конкурсных процедур оператор (ПАО «МегаФон») выполнил модернизацию существующего объекта связи.

– Раньше я могла только звонить своим родственникам и друзьям на Сахалин. Теперь мы можем общаться по видеосвязи и без задержек и неожиданных обрывов. Очень удобно, – поделилась жительница села Горное Анастасия.

Село Горное стало последним населенным пунктом Сахалинской области с населением 100 человек и более, где до этого отсутствовал мобильный широкополосный доступ в интернет.

– Мы завершили очередной этап в областной программе ликвидации белых пятен на цифровой карте региона. Ранее мы довели волоконно-оптический кабель до всех сельских населенных пунктов Сахалинской области с количеством жителей от 100 человек и более, а сейчас в эти пункты пришел и мобильный широкополосный доступ. Безусловно, продолжим работать над тем, чтобы обеспечить качественные услуги связи в регионе, – отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Уже в следующем году планируется подключить к широкополосному интернету все сельские населенные пункты региона с количеством жителей от 50 человек.