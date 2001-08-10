Доступ к высокоскоростному интернету получили жители сахалинского села Горное
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Село Горное Курильского района подключили к высокоскоростному интернету стандарта LTE. Теперь в Сахалинской области все населенные пункты с населением от ста человек имеют качественный доступ к всемирной сети.
Подключение пользователей стало возможным благодаря реализации проекта правительства Сахалинской области, направленного на обеспечение доступа к сети интернет для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным. По результатам проведённых конкурсных процедур оператор (ПАО «МегаФон») выполнил модернизацию существующего объекта связи.
– Раньше я могла только звонить своим родственникам и друзьям на Сахалин. Теперь мы можем общаться по видеосвязи и без задержек и неожиданных обрывов. Очень удобно, – поделилась жительница села Горное Анастасия.
Село Горное стало последним населенным пунктом Сахалинской области с населением 100 человек и более, где до этого отсутствовал мобильный широкополосный доступ в интернет.
– Мы завершили очередной этап в областной программе ликвидации белых пятен на цифровой карте региона. Ранее мы довели волоконно-оптический кабель до всех сельских населенных пунктов Сахалинской области с количеством жителей от 100 человек и более, а сейчас в эти пункты пришел и мобильный широкополосный доступ. Безусловно, продолжим работать над тем, чтобы обеспечить качественные услуги связи в регионе, – отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Уже в следующем году планируется подключить к широкополосному интернету все сельские населенные пункты региона с количеством жителей от 50 человек.
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