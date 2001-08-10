Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города совместно с управлением Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области и агентством по труду и занятости населения Сахалинской области в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» информируют о проведении бесплатного семинара на тему: «Практика применения налогового и трудового законодательства», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска.

Мероприятие состоится 12 декабря с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, 173 (здание администрации), 4 этаж, зал заседаний.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Завершение переходного периода, связанного с внедрением единого налогового счета;

2. Актуальные вопросы применения трудового законодательства.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте мэрии.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).