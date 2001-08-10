Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города совместно с управлением Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области и агентством по труду и занятости населения Сахалинской области в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» информируют о проведении бесплатного семинара на тему: «Практика применения налогового и трудового законодательства», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска.
Мероприятие состоится 12 декабря с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, 173 (здание администрации), 4 этаж, зал заседаний.
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1. Завершение переходного периода, связанного с внедрением единого налогового счета;
2. Актуальные вопросы применения трудового законодательства.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте мэрии.
Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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