Cпрос на рублевые депозиты в ноябре превысил рекорды прошлого года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После повышения ставок в ноябре 2023 года портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Это самый большой месячный прирост в этом году. Показатель также побил рекорд «ажиотажных» марта и апреля 2022 года.
В среднем в январе-октябре портфель рублевых депозитов увеличивался на 85 млрд рублей в месяц (максимальное значение – 207 млрд в октябре), а в ноябре рост портфеля вкладов составил свыше 360 млрд рублей. Это более чем на 65% опережает результат за март и в 1,5 раза – апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20% после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ.
«В конце года на рынке привлечения традиционно наступает высокий сезон, но из-за планомерного роста ставок пиковая активность вкладчиков в этом году началась досрочно. Ноябрь стал максимально «горячим» с точки зрения клиентской активности, причем этот тренд характерен не только для ВТБ, который растет сейчас быстрее рынка, но и для других игроков. Россияне демонстрируют рациональное поведение, снижая кредитную активность и переходя на сберегательную модель поведения. Этому способствуют максимально высокие за последние 1,5 года ставки, которые позволяют комфортно разместить свои средства не только на длинные сроки, но и короткие периоды в 3-6 месяцев. Мы ожидаем, что в декабре на фоне выплат по итогам года, а также запуска традиционных сезонных акций активность вкладчиков продолжит расти опережающими темпами, в результате чего портфель привлеченных средств в целом на рынке превысит 43 трлн рублей», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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