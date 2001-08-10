За девять месяцев 2023 года сахалинцы и курильчане взяли кредитов на 83,7 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За девять месяцев 2023 года сахалинцы и курильчане взяли кредиты на общую сумму 83,7 млрд рублей. Это на 52% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 13,1% больше, чем в 2021 году, — тогда сумма кредитов за девять месяцев составляла 74,0 млрд рублей, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Совокупный объем регионального розничного кредитного портфеля по состоянию на 1 октября 2023 года превысил 157 млрд рублей. Доля просроченной задолженности за год почти не изменилась и составила 3,6%, что соответствует общероссийскому показателю.
Для снижения рисков избыточной закредитованности населения Банк России установил для банков и МФО на I квартал 2024 года новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам. В результате доля кредитов, которые выдают гражданам с показателем долговой нагрузки выше 50%, должна уменьшиться.
«Если человеку приходится тратить на погашение задолженности больше половины доходов, это считается высокой долговой нагрузкой, с которой есть вероятность не справиться. Комфортнее всего, если ежемесячный платеж кредитору не превышает 30% от дохода», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
В январе — сентябре росли объемы не только кредитов, но и сбережений. Сумма средств жителей Сахалинской области на банковских счетах, без учета счетов эскроу, к 1 октября 2023 года составила 164,5 млрд рублей, что на 22,7% выше аналогичного показателя прошлого года. На долю рублевых сбережений, как и годом ранее, приходилось 94,6%.
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