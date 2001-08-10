"Единая Россия" провела в Нижнем Новгороде дискуссионную площадку "Верю в Россию"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» провела в Нижнем Новгороде вторую дискуссионную площадку в преддверии Съезда. Она называлась «Верю в Россию» и была посвящена тому, что дает уверенность в завтрашнем дне каждому жителю нашей страны – в развитии экономики, образовании и науке, системе социальной поддержки семей с детьми и нуждающихся, обеспечении продовольственной безопасности.

«Вера в Россию и вера в России была у нас всегда. А уверенность в завтрашнем дне явилась результатом работы нашего Президента – Владимира Путина. Вспомните 90-е годы – нищета, безработица, безудержный рост цен, криминальные разборки на улицах. Большинство людей не знали, как одеть и обуть детей, как прокормить семью. А потом пришёл Владимир Путин. Принял руководство страной, стабилизировал экономику, расплатился по внешним долгам. Ввёл материнский капитал и другие меры поддержки. Не менее важным для людей является ощущение собственной безопасности. Текущий уровень безопасности, общественный порядок в стране – это его заслуга», – подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Он отметил, что сегодня люди осознают, что могут найти работу и прокормить семью – при Владимире Путине выросло поколение, которое не знает, что может быть иначе.

«Сегодня люди знают, если у них появятся дети – государство обеспечит их медициной, образованием, питанием в школе. Выделит материнский капитал. Если ты выбрал службу Родине – страна позаботится о тебе и о членах твоей семьи», – сказал Андрей Турчак.

Участником всех изменений, которые произошли в стране за 23 года, по его словам, стала «Единая Россия».

«Мы исполняли поручения Президента, принимали федеральные законы, несли ответственность за ключевые решения. Важнейшим инструментом развития страны, работы с наказами граждан служит народная программа «Единой России». За два года её реализации построено почти 1100 и отремонтировано свыше трёх тысяч школ.

Благоустроено более 18 тысяч дворов и общественных пространств, отремонтировано и построено почти 2,5 тысячи поликлиник, газифицировано без малого полмиллиона домовладений и более 800 тысяч земельных участков», – отметил секретарь Генсовета.

Он также напомнил, что все мероприятия народной программы и социальные обязательства подкреплены федеральным бюджетом.

«Сложно переоценить, насколько важен такой подход для укрепления уверенности людей в своем настоящем и нашем общем будущем. Это наше большое достижение. Достижение большой команды Президента», – отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев подчеркнул – нашу страну всегда спасало единство народа.

«Россия – это прообраз многополярного мира, за который сейчас сражается человечество. Сегодня Россия играет ведущую роль на мировой арене», – сказал Андрей Исаев.

Закрепить мировое лидерство нашей стране помогает развитие науки и технологий, в том числе – ядерных. Как рассказал учёный Института ядерной физики Роман Королев, уже сейчас наша страна – лидер в военных технологиях и «мирном атоме».

«Есть разработки, до уровня которых нашим коллегам очень далеко. Мы нацелены на решение сложнейших стратегических задач. В 2020 году Президент поддержал создание Национального центра физики и математики. За ближайшие 10 лет мы должны достичь мирового уровня в области фундаментальных исследований. И полученные знания позволят достичь суверенитета в технологическом развитии», – уверен Роман Королев.

Активно развивается и промышленность страны. Несмотря на санкции, в 2023 году индекс промышленного производства составил практически 104%, в обрабатывающем производстве – 107%, сообщил полпред Президента в Уральском федеральном округе, председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Владимир Якушев.

«Промышленность перестроилась, выстроены новые логистические цепочки. Недавнее исследование по партпроекту «Предпринимательство» показало, что 60% предпринимателей имеют все условия для развития. Они планируют развиваться только в нашей стране. Мы должны выполнить Указ Президента о национальных приоритетах. И понимать, что всё, что мы делаем сегодня, – должен ощущать каждый человек в том, что его жизнь меняется к лучшему. Общество консолидировалось вокруг Владимира Путина, и эта консолидация должна продолжиться», – сказал Владимир Якушев.

Участники дискуссии говорили также о развитии АПК, спорта, образования, социальной сферы. Сейчас в России только мер поддержки семей с детьми – более 3,5 тысяч. По инициативе «Единой России» материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции, увеличились пособия на детей, появились семейные МФЦ.

Заведующая детсадом в селе Учалы республики Башкортостан Эльвира Ярмухаметова поблагодарила партию за эти инициативы.

«Я работаю в сельском детском саду 28 лет, 16 лет из них - заведующей. На примере своей семьи и учреждения я видела, как менялась страна, люди. Сейчас у нас тепло, светло, уютно. Питание у детей полноценное. Плата за уход и присмотр родителям частично компенсируется. Родители довольны. Как руководитель, я не переживаю, что мои сотрудники не получат зарплату вовремя. У семей есть уверенность в завтрашнем дне, в себе, в стране», – сказала Эльвира Ярмухаметова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул: задача «Единой России» – продолжать выполнять взятые на себя обязательства, отстаивать интересы людей, обеспечивать развитие страны.

«Это было и есть главное условие уверенности наших граждан в собственных силах и уверенности в будущем страны. Вместе с Президентом. За великую Россию!» – сказал секретарь Генсовета.

Заключительную дискуссионную площадку – «Будущее России» – партия проведёт 13 декабря в Москве.