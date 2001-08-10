С начала года южносахалинцы перевели на газ почти 600 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожанам напоминают о возможности и преимуществах перевода автомобиля на газ, а также механизмах компенсации затрат. Жители Южно-Сахалинска могут переоборудовать личный транспорт за счет собственных средств, а затем подать документы на компенсацию в департамент городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Также можно заключить трехстороннее соглашение, в котором в том числе участвует администрация города. Муниципалитет после получения подтверждающих документов производит оплату в размере не более 150 тыс. рублей напрямую организации, оказывающей услугу по переводу автомобиля на газомоторное топливо.

Для получения компенсации необходимо, чтобы были соблюдены два основных требования: автомобиль не должен быть старше 20-ти лет; заявитель должен иметь прописку на территории городского округа. С начала 2023 года этими мерами поддержки воспользовались почти 600 горожан.

Перечень организаций, предоставляющих услуги по переводу транспорта на газ, размещен на официальном сайте администрации города.

Получить консультацию по переводу транспортного средства на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 8).

С момента действия муниципальной программы на газомоторное топливо в областном центре переведено более 3000 автомобилей.

Отметим, использование газобаллонного оборудования - более экономичный вариант для автолюбителей. Стоимость газа на порядок меньше бензина. К тому же, для владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе, на 50% снижен транспортный налог. Также перевод автотранспорта на газ способствует улучшению экологической ситуации в городе.