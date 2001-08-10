Тяжёлое ранение помогло сахалинскому герою найти свою любовь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодой парень Владимир Новиков в свои 22 года перенёс тяжёлое ранение, но не потерял веры в себя и героически идёт к достижению новых вершин.

Сахалинский легкоатлет Владимир Новиков в 2019 году заключил контракт с Министерством обороны России и приступил к воинской службе, а в мае 2022 года отправился на СВО. В сентябре того же года Владимир с сослуживцами охранял склад с боеприпасами. Объект подвергся обстрелу «Хаймарсами», загорелся, после чего был окончательно разрушен попаданием тактической ракеты «Точка-У».

Владимир остался под завалами, ему пережало обе ноги, но он выжил, и через 10 часов парня эвакуировали. В госпитале бойцу вынуждены были ампутировать правую ногу. Но наш герой – сильный духом – быстро пошёл на поправку и уже в январе 2023 года получил свой первый протез. Сейчас Владимир Новиков комиссован. Он – один из самых молодых сахалинских ветеранов боевых действий и пенсионеров, кавалер Ордена Мужества и студент первого курса по специальности «Юриспруденция».

«В мае я выписался, уже более-менее ходил на протезе, но ощущения были немного не такие. А в конце июня в сахалинском филиале фонда «Защитники Отечества» мне предложили поучаствовать в проекте «Кибатлетика», помогли всё организовать, и я с конца июля по середину августа проходил реабилитацию в Москве. Там я обрёл новых знакомых, меня научили ходить, лучше пользоваться протезом, там же я встретил специалистов, которые сделали для меня первый протез. Они увидели в моём недочёты и занялись разработкой нового. С ним гораздо удобнее, но в будущем его заменю на электромеханический», – поделился бывший военнослужащий.

Во время последнего визита в Москву Владимиру Новикову помогала девушка-волонтёр. Молодые люди сблизились, и в их сердцах разгорелась страсть. Теперь они живут в столице вместе, но наш герой настроен закончить дальневосточный институт, несмотря на разницу в часовых поясах. Ещё Владимир всерьёз подумывает вернуться в спорт и строит большие планы на жизнь. Он хочет помогать ветеранам с серьёзными ранениями реабилитироваться через спорт. А про свой случай на СВО шутит, что ему надо было потерять ногу, чтобы найти девушку.

Помимо госпиталей и специализированных медицинских центров на материке, ветеран проходил реабилитацию в Сахалинском областном реабилитационном центре. Лучшие специалисты с помощью передового оборудования помогали молодому человеку восстанавливать здоровье.

«За 2022-2023 годы в нашем центре прошли реабилитацию 734 военнослужащих. В основном это травматологические пациенты, которые получают комплексную реабилитацию по индивидуально сформированной программе. Они проходят такие процедуры, как гидрокинезотерапия, лечебная гимнастика, механотерапия и роботомеханотерапия, различные методы электролечения, фототерапия. Период реабилитации для пациентов составляет 15 рабочих дней, но если этого оказывается недостаточно для восстановления определённых функций организма, то реабилитация назначается повторно», – рассказала заведующая амбулаторно-диагностического отделения комплексной реабилитации Наталья Потапова.

Напомним, Сахалинский областной реабилитационный центр построен в рамках федеральной программы «Доступная среда», которая была запущена по инициативе Президента страны Владимира Путина. Для максимальной доступности к каждому корпусу ведут отдельные пандусы, специальные тротуарные дорожки, выложенные тактильной плиткой для слабовидящих, здание укомплектовано лифтами, тактильно-звуковыми мнемосхемами, индукционной петлей для слабослышащих, различными видами специализированных подъемных устройств для маломобильных граждан. По мнению главы государства, проведение реабилитационных мероприятий является одной из важнейших гарантий охраны здоровья граждан со стороны государства.