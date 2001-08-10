В Сахалинской области за последние пять лет появилось более 20 новых крупных спортобъектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство спорта Сахалинской области подвело пятилетние итоги работы в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. За это время на Сахалине и Курилах построили и реконструировали более 20 спортобъектов.
Только за последние пять лет в Сахалинской области построили и запустили в работу лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», стадион в Томари, хоккейный корт в Курильске, универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной СШ «Кристалл», водноспортивный комплекс «Аква-Сити», ФОК с бассейном в Северо-Курильске, стадион и ФОК в Горнозаводске, спортзал в Шахтёрске, трамплин К-40 в Углегорске, ФОКОТы в Быкове, Долинске, Смирных, Тымовском, стадион в Поронайске, ФОК в Холмске, хоккейный корт в с. Костромском, лыжероллерную трассу в селе Восток, ФОК с бассейном в Аниве, спорткомплекс в Ильинском, приобрели учебно-тренировочный центр «Восток». Совсем недавно в Южно-Сахалинске открылся новый Центр единоборств, в ближайшее время завершится реконструкция спортшколы восточных видов.
– Реконструкция спортшколы – это очень важное и значимое для нас событие. Благодаря ему площадь учреждения увеличилась в три раза, а спортивные площади – в два. У нас появилось четыре спортзала, мужские и женские раздевалки для спортсменов и тренеров, медицинский кабинет и многое другое. Уверен, в новых комфортных условиях наши сотрудники и воспитанники будут чувствовать себя как дома, – рассказал директор спортшколы восточных видов единоборств, президент сахалинской федерации каратэ Леонид Ким.
Сахалинская спортивная инфраструктура позволяет принимать крупные соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Так, в последние пять лет на острове проходили I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», Кубок Дальнего Востока «Far East Cup», этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», I международный турнир по плаванию «Сахмастерс-2023» в категории «Мастерс», а в 2025 году Южно-Сахалинск примет зимние российско-китайские молодёжные игры.
– Россия – спортивная держава, которая большое внимание уделяет развитию как профессионального, так и массового спорта. В нашем регионе мы предоставляем максимальные возможности спортсменам. В то же время на островах проводится большое количество массовых физкультурных и спортивных мероприятий, к которым ежегодно присоединяются около 30 тысяч человек разных возрастов и уровня подготовки, – отметил министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Только в прошлом году в регионе провели более 100 физкультурных мероприятий. В числе самых популярных у островитян – всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова, Троицкий лыжный марафон, фестиваль по мотоциклетному спорту No place to run, зимняя «Декада спорта», Всероссийский день бега «Кросс Нации» и другие.
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