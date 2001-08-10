Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в Плехановской олимпиаде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в Плехановской олимпиаде школьников по финансовой грамотности. Данная Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования РФ, дающих весомые льготы при поступлении в вузы РФ.
Участие в Плехановской олимпиаде позволит ребятам протестировать свои знания финансов. Кроме того, участники, победители и призеры очного тура Олимпиады получают дополнительные баллы и льготы при поступлении в РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие университеты России. Так, победители и призеры Плехановской олимпиады по финансовой грамотности, набравшие 75 баллов ЕГЭ и больше по математике или обществознанию, могут поступить без вступительных испытаний или получить 100 баллов по профильному предмету.
Подать заявку на участие в отборочном туре можно до 23 января 2024! Регистрация по ссылке.
Материалы для подготовке к Олимпиаде представлены на сайте вуза.
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