Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в Плехановской олимпиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в Плехановской олимпиаде школьников по финансовой грамотности. Данная Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования РФ, дающих весомые льготы при поступлении в вузы РФ.

Участие в Плехановской олимпиаде позволит ребятам протестировать свои знания финансов. Кроме того, участники, победители и призеры очного тура Олимпиады получают дополнительные баллы и льготы при поступлении в РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие университеты России. Так, победители и призеры Плехановской олимпиады по финансовой грамотности, набравшие 75 баллов ЕГЭ и больше по математике или обществознанию, могут поступить без вступительных испытаний или получить 100 баллов по профильному предмету.

Подать заявку на участие в отборочном туре можно до 23 января 2024! Регистрация по ссылке.

Материалы для подготовке к Олимпиаде представлены на сайте вуза.