ВТБ: выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов. Этот показатель почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть – 2021-го. На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в 4 квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. В следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн рублей (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «Россия Зовет!» выступил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.
ВТБ в этом году планирует предоставить россиянам на покупку жилья порядка 1,4 трлн рублей ипотеки, что будет почти в 1,5 раза выше результата прошлого года и на 11% - 2021-го. Такой результат во многом обеспечен рекордным спросом в 3 квартале, особенно – в сентябре, когда клиенты ускорили оформление ипотеки, ожидая повышения ставок по рыночным кредитам и изменений неценовых условий по госпрограммам. В банке прогнозируют, что сентябрьский результат в 232 млрд рублей в этот раз не будет перекрыт даже в традиционно пиковом декабре.
С изменением ценовых параметров рынок начал «охлаждаться», а россияне, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. В выдачах ВТБ льготная ипотека по итогам ноября заняла 64%, что на 10 пп превышает средние значения по году. В 2024 году сегмент продолжит «остужаться», а основным его драйвером, как минимум в первое полугодие, будут выступать госпрограммы.
«Стремление регулятора «охладить» рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки – сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года. По нашей оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «семейной» программы – с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь. Сегодня на «семейную» ипотеку приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач ипотеки по ней проходит почти каждая третья сделка. В ходе «привыкания» рынка к работе без основной госпрограммы значение «семейной» ипотеки будет только возрастать», – сказал Сергей Бабин.
По оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года, ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Тем не менее, россиянам, которые берут ипотеку сейчас, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить.
С учетом повышенного интереса россиян к индивидуальным домам, который стимулировало в том числе распространение на сегмент господдержки, особое внимание в следующем году стоит уделить и частному строительству.
«По нашей оценке, в этом году сегмент ИЖС на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД. На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования. В первую очередь, важен запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний, которые пока, из-за высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами, не предлагают изобилие вариантов в частном домостроении. Для более эффективной работы необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС», - добавил Сергей Бабин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:07 Сегодня Сахалинец стал золотым призером на международном турнире по боксу
09:05 Сегодня Жителям Сахалина стала доступна для тестирования новая платформа видеоконтента NUUM
09:56 Сегодня Сахалинэнерго повысит надежность электроснабжения населённых пунктов Холмского района
- 10:37 Сегодня Спрос на персонал на Сахалине вырос на 80%
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
12:26 Вчера Школьники расписывают подъезды дома в Ново-Александровске
11:20 30 Ноября Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры"
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 15:47 Сегодня К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 Сегодня Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
- 11:10 Вчера Сахалинка София Надыршина завоевала две медали Кубка России по
- 10:23 Вчера В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?