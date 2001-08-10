К запуску экологически чистой котельной готовятся в селе Долинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Покровке приступили к монтажу современной блочно-модульной газовой котельной. Ее мощность – 2,74 Мегаватта. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом школу, детский сад, действующие многоквартирные дома, а также один строящийся. В перспективе планируется подключение домов с печным отоплением, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В селе запуск котельной ждут с нетерпением. Появление голубого топлива не только облегчит жизнь сельчан, но и сделает воздух чище.

– Сейчас всё село отапливается углём. Это и сажа, и дым. Вроде привыкли к этому, всю жизнь так жили, но теперь, когда знаем, что может быть по-другому, хочется уже поскорее перейти на газ, чтобы можно было выйти морозным утром на улицу и вдохнуть свежего воздуха, – поделилась жительница Покровки Ирина Зеленина.

На объекте полностью выполнены земляные работы и работы по разработке котлована. Прокладка газовых сетей тоже завершена, в ближайшее время приступят к монтажу инженерных коммуникаций.

– Сейчас приступили к монтажу инженерных сетей внутри котельной. А именно ведутся работы по монтажу тепломеханической части, сетей горячего и холодного водоснабжения. В ближайшее время подрядчик приступит к прокладке внутриплощадочных сетей, – рассказал мэр Долинского района Александр Тугарев.

– Котельная полностью автоматическая. Первое время в ней будет нести дежурство оператор, но после того, как всё оборудование будет отлажено, присутствие специалиста в ней не потребуется. На случай перебоев с энергоснабжением она оборудована генератором. Есть запас топлива и воды, если возникнут проблемы с подачей газа или холодного водоснабжения. В автономном режиме она может работать до трёх суток, – пояснил директор филиала «ИКС-Южно-Сахалинск» Роман Сибикин.

В островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведется масштабная работа по переходу объектов коммунальной инфраструктуры на экологически чистое топливо.

– Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ВЭФ-2023 указал на ключевую приоритетность газификации дальневосточных регионов, отметив, что это важно для повышения качества жизни людей, для динамичного развития этих территорий. И сегодня перед нами стоит большая и важная задача по переводу котельных на газ. Работы ведутся на 8 объектах в Долинском районе и 7 – в Корсаковском, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Так, помимо Покровки, в Долинском районе строят новые котельные, работающие на голубом топливе, в Соколе, Быкове, Стародубском и Советском, а также в самом райцентре. В Корсаковском городском округе ведется строительство газовых котельных в Чапаево, Раздольном, Соловьевке и Озерском, а также трех объектов в Корсакове.