Выходить на лед запретили во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке официально запретили выход на лед. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Согласно постановлению, во Владивостоке запрещен выход людей на лед водных объектов во время ледостава - до 31 декабря 2023 года и во время распадения льда - с 1 марта 2024 года. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года.

Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло, администрация города совместно со спасателями будет принимать ряд мер для сохранения жизни и здоровья граждан.

Отметим, выход и выезд на лед на время действия постановления считается административным правонарушением и может повлечь за собой наложение штрафа: от 1 до 50 тысяч рублей – за выезд и 500 рублей – за выход на лед.