Южно-Сахалинск стал победителем федерального конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Награждение V конкурса «Здоровые города России» состоялось в Москве. Ежегодно он проходит в рамках национального проекта «Демография» и направлен на популяризацию опыта муниципалитетов по укреплению общественного здоровья.

Отметим, организаторами выступают: ассоциация «Здоровые города, районы и поселки», Министерство здравоохранения России при поддержке общественной палаты страны.

С победой на Всероссийском конкурсе команду администрации города поздравил мэр Сергей Надсадин:

- С 2020 года Южно-Сахалинск принимает участие во Всероссийском конкурсе, ежегодно город занимает призовые места. Это – результат слаженной и комплексной работы администрации. Ведь сегодня сохранение здоровья и благополучия жителей – национальный приоритет о котором говорил президент страны Владимир Путин. Для муниципалитета – это одна из главных задач. В Южно-Сахалинске создаются условия для развития массового спорта. Ежегодно растет доля горожан, которые систематически занимаются физкультурой. Мы будем продолжать работу в этом направлении, чтобы Южно-Сахалинск стал самым спортивным и здоровым городом Дальнего Востока, – подчеркнул мэр Сергей Надасадин.

Всего на конкурс поступило более 150 заявок от муниципалитетов из 27 субъектов страны. Наибольшее количество работ для участия направил Южно-Сахалинск.Награды от администрации города получили: вице-мэр Елена Федорова, директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

Южно-Сахалинск занял призовые места:

- 1 место в номинации «Лучший проект по активному долголетию» занял Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики;

- 2 место в номинации «Лучший проект по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья» занял детский сад № 5;

- 3 место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» с проектом «Спортивный Южный» занял коллектив МАУ «Спортивный город»;

- 3 место в номинации «Лучший проект по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья» завоевал детский сад № 56;

- 3 место в номинации «Лучшая муниципальная программа по сохранению традиционных ценностей и формированию здоровой семьи» - занял детский сад № 55.

Также дипломантами конкурса стали: Департамент информационной политики Южно-Сахалинска в номинации «Лучший проект по активному долголетию» с реализацией телепроекта «Секреты долголетия 75+»; детский сад № 35 в номинации «Лучший проект по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья».

Дополним, всего в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» входят 146 муниципальных образований из 31 субъекта страны. Кроме работы по оценке и распространению лучших практик в регионах, ассоциация проводит обучающие семинары, с экспертами российского и международного уровня, разрабатывает новые инициативы и проекты, направленные на улучшение здоровья россиян.