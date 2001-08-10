Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2023
Сейчас 21:06
90,67|98,58|66,91
Завтра в Южно-Сахалинке будут торговать недорогой камбалой, минтаем и сельдью
13:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут на творческий вечер волонтера культуры Николая Лабазова

Сахалинцев зовут на творческий вечер волонтера культуры Николая Лабазова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Волшебный мир сцены», посвященный 45-летнему юбилею творческой деятельности участника клуба волонтеров «Дари Добро» Николая Лабазова, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 декабря. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В программе мероприятия заявлены выступления артистов театральной студии «Счастливый случай», танцевального ансамбля «Фламенко Корасон», коллектива «7 База», вокального ансамбля «Надежда», танцевального ансамбля «Жемчужина» и танцевального спортивного клуба «Дуэт».

Николай – яркий пример человека, который смог найти баланс между своей основной работой и волонтерской деятельностью. Он раскрывает свой творческий потенциал, активной участвуя в проектах театральной студии «Счастливый случай» СахОУНБ, вокальном ансамбле «Надежда» и в танцевальном коллективе «Сахалинский танцевальный Мир». Помимо прочего, он является победителем многих международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. В 2014 году стал обладателем гран-при театрального фестиваля в городе Астана.

Вечер пройдет в конференц-зале (1-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-28.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?