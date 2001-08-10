Сахалинцев зовут на творческий вечер волонтера культуры Николая Лабазова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер «Волшебный мир сцены», посвященный 45-летнему юбилею творческой деятельности участника клуба волонтеров «Дари Добро» Николая Лабазова, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 декабря. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
В программе мероприятия заявлены выступления артистов театральной студии «Счастливый случай», танцевального ансамбля «Фламенко Корасон», коллектива «7 База», вокального ансамбля «Надежда», танцевального ансамбля «Жемчужина» и танцевального спортивного клуба «Дуэт».
Николай – яркий пример человека, который смог найти баланс между своей основной работой и волонтерской деятельностью. Он раскрывает свой творческий потенциал, активной участвуя в проектах театральной студии «Счастливый случай» СахОУНБ, вокальном ансамбле «Надежда» и в танцевальном коллективе «Сахалинский танцевальный Мир». Помимо прочего, он является победителем многих международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. В 2014 году стал обладателем гран-при театрального фестиваля в городе Астана.
Вечер пройдет в конференц-зале (1-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.
Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-28.
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