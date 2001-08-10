На Сахалине прошла информационная акция по профилактике СПИДа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информационную акцию «Мы за здоровый образ жизни! Всемирный день борьбы со СПИДом» провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 4 декабря совместно с волонтёрским отрядом МАОУ СОШ № 5 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Акция была направлена на привлечение внимания жителей области к проблеме ВИЧ-инфекции, а также на то, чтобы рассказать о важности знания своего ВИЧ-статуса, и исключение любой дискриминации по положительному ВИЧ-статусу.
В рамках акции гостям и жителям Южно-Сахалинска были вручены буклеты с информацией о медицинских и социальных рисках, связанных с ВИЧ, а также о юридической ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией.
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