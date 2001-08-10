В детском саду Южно-Сахалинска состоялся праздник "Были бы казачки - казаки будут!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Были бы казачки - казаки будут!". Казачьи традиции поддерживают воспитанники группы казачьей направленности «Веселые человечки» детского сада № 21 «Кораблик» г. Южно-Сахалинск.
4 декабря отмечали праздник, посвященный Дню матери-Казачки. Более 200 лет отмечается этот праздник по всей стране в тех краях и областях, где проживают казаки.
Детей и их мам пришли поздравить председатель Союза казачьей молодёжи Сахалинской области сотник Максим Андреевич Шевчук и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Павел Алексеев. В начале праздника отец Павел благословил мероприятие и вручил группе подарок – книгу. Ребята приготовили прекрасный праздничный концерт с театрализованным представлением, казачьими песнями и традиционными развлечениями. Воспитатели и дети рассказали историю праздника, поиграли в казачьи игры:
«А казачки-то у нас все красивые!», «Платочек выбирай – пара кто твоя узнай!», «Золотые ворота!». Веселая игра «Плетень» объединила детей и их мам.
Завершили свой концерт трогательной казачьей песней «Мы хотим поздравить всех матерей-казачек!».
Отметим, что праздник Матери-казачек имеет давнюю историю. Его корни уходят в русско-турецкую войну. 21 ноября 1774 года отряд, состоящий из татар и турок, вторгся на территорию государства Российского и окружил станицу Наурскую. В то время в станице были только женщины, старики и дети. Все мужчины -казаки были в военном походе. Но казачки не испугались врагов-турок. Со стариками и детьми храбро встретили врага. Они решили защищать свою станицу. Женщины взяли в руки все, что могли: вилы, кинжалы, пики, топоры. Осада длилась 2 дня, и противник ушел ни с чем.
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