Спрос на персонал на Сахалине вырос на 80%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, количество актуальных вакансий в ноябре 2023 года в Сахалинской области составило 13 тысяч штук. Это на 80% больше, чем в ноябре 2022 года.
Наибольшее количество вакансий в ноябре 2023 года относилось к профессиональным сферам «Рабочий персонал» (23% предложений о работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Строительство, недвижимость» (19%), «Производство, сервисное обслуживание» (15%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (12%). Отметим, что каждая вакансия может быть опубликована одновременно в нескольких профобластях.
При этом с точки зрения динамики наибольшая активность была зафиксирована в профессиональной сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» - здесь в ноябре было открыто на 300% больше вакансий, чем год назад. Кроме того, существенный рост спроса на сотрудников наблюдался в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+225%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+188%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+134%), «Закупки» (+130%), а также «Рабочий персонал» (+116%). При этом на 34% сократилось количество вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика».
«Год к году спрос на персонал вырос очень существенно, потребность рынка труда в новых кадрах сегодня крайне велика, причем относится это и к отдельным регионам, и к стране в целом. При этом если мы сравним ноябрь 2023 года с октябрем этого же года, то увидим небольшое замедление роста спроса на персонал: месяц к предыдущему месяцу количество актуальных вакансий на Сахалине не изменилось. Сезонное замедление и даже снижение спроса на специалистов происходит практически во всех сферах, это характерно для конца года и приближения длинных праздников», - комментирует Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.
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