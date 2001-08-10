Сахалинэнерго повысит надежность электроснабжения населённых пунктов Холмского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО "Сахалинэнерго" приступило к работам по реконструкции линии электропередачи напряжением 35 кВ в Холмском районе. Проект реа лизуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Линия электропередачи Т-206, соединяющая подстанции «Яблочная» и «Костромская», обеспечивает подачу электроэнергии селам Яблочное и Костромское Холмского района, а также имеет важное значение для резервирования электроснабжения населенных пунктов северной части Холмского городского округа.
Данная ЛЭП была построена около 40 назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы линия не обеспечивают достаточный уровень надежности из-за повышенных нагрузок.
В рамках реконструкции ЛЭП энергетики установят дополнительные опоры для уменьшения длины пролетов, произведут замену всех опор и провода на облегченный компактный провод марки «АСКу 120/19» c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении.
Планируется, что реконструкция ЛЭП завершится до конца 2024 года.
Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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