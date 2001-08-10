Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2023
Сейчас 21:05
90,67|98,58|66,91
Завтра в Южно-Сахалинке будут торговать недорогой камбалой, минтаем и сельдью
09:25, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке зафиксирован очередной пепловый выброс из вулкана Ключевского. Столб, состоящий из пара, газов и пепла, поднялся на высоту около 6 000 метров, сообщает ТК "41 Регион".

Пепловый шлейф распространяется в восточном-северо-восточном направлении Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.

Однако если направление ветра изменится, не исключается выпадение незначительного количества пепла в посёлке Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района.

"Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Усть-Камчатского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет", - сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?