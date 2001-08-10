На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке зафиксирован очередной пепловый выброс из вулкана Ключевского. Столб, состоящий из пара, газов и пепла, поднялся на высоту около 6 000 метров, сообщает ТК "41 Регион".

Пепловый шлейф распространяется в восточном-северо-восточном направлении Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.

Однако если направление ветра изменится, не исключается выпадение незначительного количества пепла в посёлке Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района.

"Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Усть-Камчатского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет", - сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.