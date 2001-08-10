Жителям Сахалина стала доступна для тестирования новая платформа видеоконтента NUUM
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM (12+). Принять участие в тестировании можно в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год.
NUUM - новая пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore (6+) и Google Play (6+).
Уже сейчас в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.
Цель бета-тестирования - доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.
"Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты", - заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.
Платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие. В ее основе - технологическая инфраструктура МТС - одна из самых протяженных в России, которая может обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.
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