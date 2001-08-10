Школьники из лицея №2 Южно-Сахалинска передали сладкие подарки сверстникам из донецкого Шахтерска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся, родители и педагоги общеобразовательного учреждения собрали новогодние посылки для ребят из Донецкой Народной Республики.

По словам заместителя директора лицея №2 Ольги Меньшиковой, общеобразовательное учреждение принимает участие в акции уже во второй раз. В прошлом году актив лицея формировал посылки для бойцов специальной военной операции. Этой зимой новогодние подарки будут переданы сверстникам школьников, рассказали ТИА "Острова" в городской администарции.

- Мы предложили ребятам поучаствовать в акции по сбору новогодних подарков, которые будут переданы в город Шахтерск. Откликнулись не только ученики, но и их родители, учителя. Мы собрали сладкие подарки от местных производителей, прикрепили символику нашей области, и теперь они отправятся в дальнейший путь - к детям, - отметил советник по воспитанию общеобразовательного учреждения Андрей Ракин.

- Мы с родителями решили отправить в город Шахтерск Донецкой Народной Республики сладкие подарки, чтобы создать ребятам новогоднее настроение в этот волшебный праздник, поскольку его все любят и ждут, - рассказала учащаяся лицея Мария Краснова.

Лицей №2 регулярно участвует в поддержке бойцов специальной военной операции. Так, в прошлом году учащиеся, их родители и педагоги собрали материалы для пошива толстовок, приобретали балаклавы. Лицеисты пишут письма и открытки с теплыми пожеланиями.

- Мы собрали сладости, книги, фломастеры. Я думаю важно поддержать сверстников, подарки и добрые дела сплочают народ, - рассказала учащаяся лицея Юлия Журавлева.