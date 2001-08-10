Для стабилизации работы коллектора по ул.Комсомольской в Южно-Сахалинске 6 декабря будет проведён ряд работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В районе дома по ул.Комсомольской, 111 в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в СКК. В ходе аварийно-восстановительных работ в начале прошлой недели была найдена утечка, которая, не будучи вовремя обнаруженной, могла бы существенно затруднить качественную подачу теплоносителя в жилые дома и соц.учреждения в этом районе.
Специалисты Сахалинской Коммунальной компании нашли её уже не на прямом, а на обратном трубопроводе. Её устранение 28 ноября не являлось приоритетной задачей – на тот момент важнее всего было устранить первую крупную утечку и как можно скорее восстановить теплоснабжение домов. Однако ремонтные работы на данном участке были запланированы: утечка будет устранена в день с положительными дневными температурами воздуха и строго в нормативные сроки.
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