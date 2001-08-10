7 декабря губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проведет прямую линию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава островного региона ответит на обращения островитян в ходе прямой линии. Трансляция состоится 7 декабря, в 15:00, на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальной группе правительства Сахалинской области ВКонтакте, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Жители островного региона продолжают активно присылать обращения на прямую линию губернатора. В числе наиболее популярных – вопросы социальной защиты, здравоохранения, военной службы, энергетики и благоустройства. Часть обращений отработано в ходе подготовки к трансляции.
Оставить обращение губернатору можно по телефону: 8-(4242)-67-03-91. Кроме того, вопросы принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.
Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:
– Телеграм (https://t.me/limarenko_official);
– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);
– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).
Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:
– Телеграм (https://t.me/s/tsur65);
– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);
– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).
Все поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы.
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