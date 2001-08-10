Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2023
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2 и 3 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске будет временно запрещена парковка автомобилей
17:02, | Новости общества Сахалина и Курил

2 и 3 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске будет временно запрещена парковка автомобилей

2 и 3 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске будет временно запрещена парковка автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата, с 19.00 2 декабря до 11.00 3 декабря с восточной стороны площади Славы будет запрещена парковка транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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