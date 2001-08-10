Предприниматели Южно-Сахалинска украшают свои объекты к Новому году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие из объектов потребительского рынка Южно-Сахалинска уже создают новогоднее настроение своим посетителям и клиентам, празднично оформив фасады, входные группы и внутренние помещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Существует замечательная традиция - украшать свои дома к новому году, которую мы непременно соблюдаем. В эти декабрьские дни и наш город становится праздничным, большую роль в этом играют предприятия потребительского рынка. Мы благодарим всех предпринимателей, которые также стремятся создать новогоднее настроение своим клиентам и всем горожанам, - отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - Наши магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, салоны красоты, гостиницы украшают фасады, холлы, торговые площади, прилегающую территорию. Всех тех, кто еще не успел сделать этого, мы приглашаем присоединиться к новогоднему оформлению города и созданию праздничной атмосферы.
Особое внимание собственников зданий просят уделить украшению витрин и первых этажей, как ключевых объектов, формирующих облик города. Их оформление осуществляется исходя из возможностей организаций, но должно соответствовать общей концепции украшения города. Так, среди общих пожеланий к оформлению: применение гирлянд и световых композиций в теплой гамме, игрушек красного/золотого/серебряного цвета, использование напольных фигур и еловых веток и пр.
Многие руководители предприятий потребительского рынка уже оформили свои площади.
- Мы каждый год к новогодним праздникам украшаем магазин, чтобы поднять настроение как коллективу, так и покупателям. При этом ежегодно мы стараемся чем-то удивить посетителей, - рассказала управляющая магазином «Столичный» на пр. Победы, 24 Надежда Васильева. - Украшения подбираем сами, исходя из того, чтобы это было не броско, не мешало покупателям приобретать товар, нигде громоздко не нависало, ну и в то же время, чтобы смотрелось эстетично, красиво, весело, ярко и по-новогоднему.
Уточним, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» предприятия всех форм собственности должны производить праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин, фасадов, входных зон зданий и прилегающих территорий, с использованием праздничной символики за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников.
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