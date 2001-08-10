Южносахалинцам напоминают о мерах поддержки семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следующий год объявлен президентом России Годом семьи. Поддержку материнства и детства Владимир Путин обозначил важнейшим приоритетом работы на 2024 год. На уровне муниципалитета содействие семьям с детьми оказывает департамент социальной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.
На протяжении ряда лет в Южно-Сахалинске действует программа социальной поддержки населения, которая на данный момент включает 26 направлений. Специалисты департамента на постоянной основе ведут работу по решению социально-бытовых, медицинских, вопросов, а также проводят необходимое консультативное сопровождение отдельных категорий граждан.
Для семей с несовершеннолетними детьми предусмотрены различные меры поддержки, в том числе компенсации расходов на приобретение зимней одежды и обуви для детей, затрат на лекарства, бытовую технику, приобретение придомового газового оборудования для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Востребованная мера поддержки - компенсация на лечение как в муниципалитете, так и за пределами Сахалинской области, если выезд рекомендован государственным учреждением здравоохранения. В сумму выплаты также входят расходы на проезд, проживание ребенка и родителя. Механизмом возмещения затрат можно воспользоваться как после прохождения необходимого лечения, так и оформить его авансом.
Большая работа департаментом проводится с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Горожанам оказывается содействие в поиске работы, переобучении, решении других социальных вопросов.
Отдельное направление - поддержка семей мобилизованных и участников СВО. Специалисты администрации оказывают содействие горожанам в обеспечении углем и дровами, устройству детей в образовательные учреждения, получению медицинских консультаций, юридическому сопровождению.
Адресный подход в каждой ситуации - главный принцип работы сотрудников администрации Южно-Сахалинска. Специалисты разрабатывают дорожные карты, позволяющие сформировать комплексную поддержку в решении вопросов каждой семьи. На постоянной основе проводится информационное сопровождение.
Помимо финансовых и иных мер поддержки, муниципалитет популяризирует институт семьи, организовывая различные мероприятия, на которых чествуют пары, прожившие вместе многие годы, молодые и многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты департамента социальной политики консультируют по всем указанным направлениям по телефонам: 300-720, 300-721, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:14 Сегодня Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Корсаков
09:21 Сегодня В Южно-Сахалинске приступили к строительству фундамента нового студгородка
10:46 Сегодня Сахалинские кикбоксеры посвятили тренировку профессиональному празднику
10:22 Сегодня Сахалинская таможня обнаружила на судне в Южно-Курильске партию незадекларированных хозтоваров
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
17:08 24 Ноября Дети выбрали мессенджеры: лидером роста трафика стал Telegram
11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
10:42 24 Ноября На Сахалине стартовали чемпионат и первенство по северному многоборью
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
Выбор редакции
- 16:40 Сегодня 2 декабря на сахалинском "Горном воздухе" стартует зимний сезон
- 12:07 Сегодня Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега
- 15:37 Вчера 57 семей из Корсакова отметили новоселье
- 10:44 28 Ноября С начала года в Южно-Сахалинске демонтировано порядка 50 жилых домов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?