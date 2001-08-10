Южносахалинцам напоминают о мерах поддержки семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следующий год объявлен президентом России Годом семьи. Поддержку материнства и детства Владимир Путин обозначил важнейшим приоритетом работы на 2024 год. На уровне муниципалитета содействие семьям с детьми оказывает департамент социальной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.

На протяжении ряда лет в Южно-Сахалинске действует программа социальной поддержки населения, которая на данный момент включает 26 направлений. Специалисты департамента на постоянной основе ведут работу по решению социально-бытовых, медицинских, вопросов, а также проводят необходимое консультативное сопровождение отдельных категорий граждан.

Для семей с несовершеннолетними детьми предусмотрены различные меры поддержки, в том числе компенсации расходов на приобретение зимней одежды и обуви для детей, затрат на лекарства, бытовую технику, приобретение придомового газового оборудования для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Востребованная мера поддержки - компенсация на лечение как в муниципалитете, так и за пределами Сахалинской области, если выезд рекомендован государственным учреждением здравоохранения. В сумму выплаты также входят расходы на проезд, проживание ребенка и родителя. Механизмом возмещения затрат можно воспользоваться как после прохождения необходимого лечения, так и оформить его авансом.

Большая работа департаментом проводится с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Горожанам оказывается содействие в поиске работы, переобучении, решении других социальных вопросов.

Отдельное направление - поддержка семей мобилизованных и участников СВО. Специалисты администрации оказывают содействие горожанам в обеспечении углем и дровами, устройству детей в образовательные учреждения, получению медицинских консультаций, юридическому сопровождению.

Адресный подход в каждой ситуации - главный принцип работы сотрудников администрации Южно-Сахалинска. Специалисты разрабатывают дорожные карты, позволяющие сформировать комплексную поддержку в решении вопросов каждой семьи. На постоянной основе проводится информационное сопровождение.

Помимо финансовых и иных мер поддержки, муниципалитет популяризирует институт семьи, организовывая различные мероприятия, на которых чествуют пары, прожившие вместе многие годы, молодые и многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты департамента социальной политики консультируют по всем указанным направлениям по телефонам: 300-720, 300-721, 300-596. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00.