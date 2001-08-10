24 торговые точки экономформата на Сахалине и Курилах открылись в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня торговая сеть экономформата на островах насчитывает 771 объект. Торговая наценка на социально значимые товары там не превышает 15 процентов – это вдвое меньше среднестатистической наценки по региону, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Расширять и развивать торговую сеть с более доступными ценами поручил глава региона Валерий Лимаренко. Это часть губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение». В Сахалинской области сегодня четверть всего продовольствия в рознице реализуется через сеть экономформата.

Она объединяет социальные магазины, фирменные торговые точки местных производителей и мобильные объекты (купавы и автолавки). Сегодня на Сахалине и Курилах работают 154 социальных магазина, треть из них – в сельской местности. В этом году новые магазины открылась в Невельске и Холмске, в селах Вал Ногликского района, Ясное Тымовского района, Восток Поронайского района, Рыбацкое Анивского района и Вторая Падь Корсаковского района, а также в Березняках и Ново-Александровске, которые входят в состав областного центра.

– Статус социального магазина получили весной этого года. Могу сказать, что приток покупателей увеличился. Стараемся держать наценку на социально значимые продукты от 10 до 15 процентов и активно сотрудничаем с нашими сахалинскими производителями. Также такой статус выгоден и нам, как магазину, так как возмещается часть затрат по аренде помещения и коммунальных услуг, – рассказал руководитель социального магазина «Лукоморье» Сергей Лукьяненко.

Фирменная торговая сеть сахалинских товаропроизводителей сейчас включает 491 объект – на 15 точек больше, чем в начале года. Региональные производители активно расширяют географию торговли. В этом году открылись фирменные объекты в Анивском, Александровск-Сахалинском, Макаровском Невельском, Корсаковском, Поронайском, Охинском, Смирныховском, Томаринском, Углегорском и Южно-Курильском районах, а также в Южно-Сахалинске.

– Долго ждали открытия магазина «Мерси Агро» в Углегорске, а то везде открываются, а наш район все обходили стороной. Теперь есть возможность покупать свежую свинину. И цены очень демократичные – рассказал житель Углегорска Василий Болотин.

Мобильная торговля, в том числе объекты региональных товаропроизводителей, которые обеспечивают жителей всех районов островного региона свежими продуктами местного производства, включает 126 автолавок и купав. Из них 86 единиц приобретены благодаря государственной поддержке. За этот год появилось ещё 4 объекта мобильной торговли в районах области.