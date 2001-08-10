Сахалинские школьники узнали о работе таможенной службы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
День профессии, посвященный Сахалинской таможенной службе и приуроченный к 25-летию со дня создания единой Сахалинской таможни, прошел в главной островной библиотеке 30 ноября. Участниками мероприятия стали учащиеся школы №14, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.
Мероприятие началось с исторической справки о развитии таможенной службы на Сахалине. Специалист отдела краеведения Валентина Синенко рассказала, что впервые на острове таможенный надзор был установлен в Александровском посту. 15 ноября 1910 года там начала свою работу Александровская таможенная застава. В 1925 году застава была преобразована в Александровскую таможню второго класса. После освобождения Южного Сахалина от японцев в 1945 году была создана первая таможня на юге острова – в городе Одомари. Наконец, в 1998 году все островные таможни были объединены в единую Сахалинскую таможню.
Сотрудник Сахалинской таможни, заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Южно-Сахалинск» Галина Калинина рассказала участникам мероприятия об общественной значимости работы таможенника, о структуре таможни и ее основных функциях. Школьники узнали, что Федеральная таможенная служба России входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря которому обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
На мероприятии были продемонстрированы видеоролики о Федеральной таможенной службе России и Российской таможенной академии. Рассказывалось о том, что академия была создана в 1993 году на базе Института повышения квалификации и переподготовки таможенных учреждений и сегодня является современным учебным заведением, готовящим специалистов для работы в различных областях экономики, юриспруденции и финансов. В академии и ее трех филиалах в настоящее время обучается около восьми тысяч студентов и аспирантов, а в ноябре 2022 года она стала четвертым региональным учебным центром Всемирной таможенной организации.
О правилах использования служебных собак при проведении таможенного контроля рассказала специалист-кинолог Наталья Шаповалова. Она сообщила, что собаки используются для поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и других товаров, обладающих индивидуальным запахом. Собаки проходят специальную дрессировку и подготовку для работы в таможне. Наталья Николаевна показала учащимся, как собака выполняет стойку при обнаружении искомых веществ или предметов.
Мероприятие завершилось ответом на вопросы аудитории и совместной фотографией.
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