Тихоокеанское
информационное агентство
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14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

В войска ВВО прибыло более 10 тысяч новобранцев

В войска ВВО прибыло более 10 тысяч новобранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединения и воинские части Восточного военного округа в ходе осеннего 2023 года призыв на военную службу из различных регионов России прибыло более 10 тысяч новобранцев, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Юноши, призванные военными комиссариатами ВВО, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Абсолютное большинство призывников будет направлено в места постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа, который расположен на Дальнем Востоке.

Все военнослужащие из состава молодого пополнения после прибытия в войска ВВО сначала проходят подготовительный курс под руководством опытных командиров и наставников. Новобранцы получают необходимые для военной службы знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки и основам безопасности военной службы.

После завершения прохождения курса начальной общевойсковой подготовки и других адаптационных мероприятий военнослужащие примут Военную присягу на верность Родине.

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