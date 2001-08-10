Депутаты областной думы приняли участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова и депутаты Владимир Розумейко, Николай Артеменко передали подарки детям, которые находятся на лечении в областном противотуберкулезном диспансере.

Детские игрушки, батуты, конструкторы, раскраски и многое другое парламентарии передали в рамках ежегодной акции «Коробка храбрости», направленной на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения.

Председатель облдумы Елена Касьянова отметила, что образование и здоровье детей, как и поддержка семей, в приоритете государства.

- Всегда приятно видеть радостные глаза и улыбки детей, слышать их звонкий смех. К сожалению, некоторые ребята имеют проблемы со здоровьем. Находиться долгое время на лечении в больнице, стойко переносить процедуры непросто всем без исключения, а особенно сложно детям. Поэтому в рамках акции «Коробка храбрости» мы постарались создать хорошее настроение ребятам, находящимся в детском противотуберкулезном отделении, - прокомментировала Елена Касьянова. - Вместе с коллегами передали купленные на средства депутатов и сотрудников аппарата Сахалинской областной Думы подарки: батуты, игрушки, раскраски, фломастеры, конструкторы и многое другое. Надеюсь, наши подарки отвлекут ребят и скрасят будни в больнице.

Несмотря на усилия медицинского сообщества, туберкулез пока не удается победить во всем мире. Во время лечения пациенты долгое время находятся в стационаре и, конечно, неожиданный визит гостей с подарками стал для малышей радостным событием в больничных буднях.

- Приезжать к ребятам, находящимся в детском противотуберкулезном отделении, стало доброй традицией для областных парламентариев. Пару месяцев назад, во время очередного визита, к нам обратились врачи с просьбой оказать содействие в благоустройстве детской площадки. Депутаты облдумы совместно с Правительством области проработали вопрос и предусмотрели в бюджете на следующий год финансирование в размере 17 млн рублей на благоустройство детской игровой площадки, - сказала Елена Касьянова.

Владимир Розумейко присоединился к словам коллеги. Детям, вынужденным подолгу находиться на больничной койке, нужны максимально комфортные условия пребывания в медучреждении. В теплое время года маленькие пациенты часто бывают на свежем воздухе, в том числе, на игровой площадке, которая сегодня нуждается в обновлении. Очень важно, что при формировании областного бюджета были предусмотрены средства на эти цели.

Всероссийская акция "Коробка храбрости" продолжится в Сахалинской области до 1 декабря. Принять участие в ней могут все желающие. Подарки для детей можно передать в Штаб общественной поддержки по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1.