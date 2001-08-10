Комфортные квартиры на Сахалине и Курилах получили 80 сельских семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Углезаводск Долинского района заселили новостройку на 56 квартир, а в Малокурильском, на Шикотане, – дом на 24 квартиры. Комфортное жилье людям предоставили бесплатно благодаря программе расселения аварийного фонда. Сахалинская область является лидером среди регионов России в решении этого вопроса.
В Углезаводске, на улице Ленина, возвели современный четырехэтажный дом. До конца года по соседству заселят также новостройку на 36 квартир – работы идут с опережением графика. А в следующем году новоселье в селе отметят ещё 24 семьи.
– Благодаря федеральному финансированию и поддержке региональных властей сегодня жильё строится во всех населённых пунктах нашего района, кроме села Взморье, где проблема аварийного фонда уже решена. Сегодня мы поздравляем 56 семей с новосельем. Тем временем в Углезаводске возводится ещё два многоквартирных дома, которые в скором времени также примут своих жильцов, – рассказал глава Долинского района Александр Тугарев.
В числе новоселов – Индия Малык – заведующая сельским Домом культуры. Свой ключ она получала под бурные аплодисменты будущих соседей. Её знают и любят в Углезаводске.
– У нас через дорогу буквально недавно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, а на работу хожу в недавно отремонтированный Дом культуры. Теперь перееду в новый дом и начну новую жизнь, – поделилась жительница Углезаводска.
Новоселье отпраздновали и в Южно-Курильском районе. 24 семьи из Малокурильского переедут в современный трехэтажный дом, первые жильцы сегодня уже получили ключи от своих новых комфортных квартир.
– Мы очень рады, что нам дали новое жилье. Долго ждали переезда, и вот это случилось. Очень довольны, всё устраивает. Новое – это всегда хорошо, – рассказала жительница Малокурильского Ксения Тимонина.
– Красивый дом, светлая квартира. А какой вид шикарный! Замечаний нет, всё очень нравится, – добавила новосёл Татьяна Лопатина.
Все квартиры сданы с отделкой «под ключ». Там смонтированы натяжные потолки, в ванной и санузле уложена керамическая плитка, установлены сантехника и электроприборы. Жителям остается только расставить мебель. Важно отметить: если люди обнаружат строительные недостатки в процессе проживания, то их устранят в рамках пятилетнего гарантийного срока.
Строительство жилья для расселения аварийного фонда ведётся во всех регионах России по поручению Президента Владимира Путина. В Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу по ускоренному переселению людей из непригодных для проживания домов.
– Наш регион один из первых завершил прошлую программу расселения и приступил к выполнению новой. С 2021 года, за время действия новой программы, нам удалось улучшить жилищные условия свыше 10 тысяч человек. Всего за пять лет из аварийного жилья мы расселили почти 15 тысяч сахалинцев и курильчан, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Напомним, положительные результаты островного региона в расселении аварийного жилья были отмечены на федеральном уровне. В прошлом году Сахалинская область получила финансовую поддержку от Правительства РФ в размере 11 млрд рублей, в этом – 6 млрд рублей. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на переселение сахалинцев и курильчан из аварийного фонда направлено более 52 миллиардов рублей.
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