Сахалинские депутаты взяли на особый контроль обращения семей мобилизованных

Супруги и родственники затронули основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. В частности, они говорили о возвращении домой многодетных отцов, которые были призваны еще в первые недели мобилизации.

Родных и близких также волновали вопросы, связанные с приостановлением регулярных обязательств по кредитам, процедурам банкротства. Обсуждалось взаимодействие бойцов с воинскими частями, получение выписок, справок и других необходимых документов.

Помимо этого, родные отметили необходимость проведения углубленного медицинского обследования мобилизованных и выдачи заключения с обязательным учетом возраста, имеющихся заболеваний и полученных травм.

По итогам встреч парламентарии взяли в работу отдельные вопросы, которые на данный момент не решены. Еще раз рассказали о положенных федеральных и региональных мерах поддержки.

- Мы как законодатели, регулярно встречаемся с семьями мобилизованных, точечно отрабатываем проблемы и просьбы, оказываем поддержку и заботу тем, кто в этом нуждается. Важно, чтобы семьи мобилизованных на каждый вопрос получали оперативный и качественный ответ. Поэтому работу с письмами от таких семей ведем с начала мобилизации. На основании обращений, в том числе, совершенствуем региональную законодательную базу, вводим новые меры поддержки, - сказала председатель областной Думы Елена Касьянова.

Председатель комитета по социальной политике Александр Болотников подчеркнул, что на таких встречах члены семей военнослужащих поднимают конкретные проблемы, которые во всех нормативных правовых актах не пропишешь:

- Люди задавали много вопросов, относящихся к компетенции федеральных структур, но мы будем работать и в этом направлении. Главное, чтобы родные сахалинцев, защищающих нашу страну, понимали, что государство будет делать все, чтобы помощь им была действенной и оперативной.

Все вопросы, о которых шла речь на встречах с семьями мобилизованных, депутаты Сахалинской областной Думы будут держать на особом контроле.