В Южно-Сахалинске приступили к строительству фундамента нового студгородка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На строительной площадке студенческого городка кампуса СахалинTech сегодня приступили к заливке фундамента. Через несколько лет здесь будут проживать полторы тысячи студентов и преподавателей. В честь знаменательного события студенты устроили на строительной площадке небольшой флешмоб.

– Сегодня важный и торжественный день. Напомню, решение о строительстве в ряде регионов России кампусов мирового уровня принял Президент Владимир Путин. У нас одновременно ведется работа по строительству кампуса и студенческого городка и разработке стратегии развития нового университета. Мы идем в будущее с новыми стенами, новыми лабораториями и новыми научно-исследовательскими и образовательными программами. Передовой кампус, как и комфортный студгородок необходимы островному региону, чтобы наши выпускники получали лучшее образование и лучшие рабочие места на Сахалине, – отметил Валерий Лимаренко.

Как доложил губернатору зампред областного правительства Сергей Олонцев, сегодня на объекте началась укладка бетона в основной фундамент первого корпуса студенческого городка. Строительство идет в полном соответствии с графиком, все материалы в наличии, специалистов на объекте хватает.

Студенческий городок – это новое, современное место для проживания учащихся и преподавательского состава. Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Так, будет оборудована спортивная зона, включающая фитнес центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

- От лица всех студентов Сахалинского государственного университета выражаем благодарность за строительство студгородка, потому что сейчас мы живем в старом общежитии, там нет комфортных условий для самореализации, а здесь будут спортзалы, коворкинг-зоны, кафе – все для того, чтобы учиться не только с пользой, но и в удовольствие, - поделилась студентка СахГУ Эльвира Белых.

Здесь же на строительной площадке несколько студентов университета провели флешмоб. Ребята с фонариками в руках встроились в слово «Сахалин».

Напомним, в начале августа в Южно-Сахалинске заложили фундамент кампуса мирового уровня СахалинTech. В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент научно-образовательного центра СахГУ приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования. Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса - в 2026 году.