Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Корсаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Количество рейсов автобусов №115 на направлении "Корсаков-Южно-Сахалинск" увеличили. Об изменении расписания сообщает astv.ru, ссылаясь на региональное министерство транспорта.

Ранее жители Корсаковского городского округа обращались к губернатору Валерию Лимаренко в социальных сетях. Основная тема обращений: увеличение рейсов на маршруте и сокращение интервала движения.

- Мы провели работу, направленную на выявление и пресечение нелегальных перевозчиков на данном маршруте, что и привело к увеличению пассажиров в автобусах. На этом направлении работало около 30 нелегальных автобусов малой вместимости. Для создания комфорта и безопасной перевозки пассажиров, мы увеличили с 12 единиц до 23 единиц автобусов среднего класса, сократили в "часы пик" интервал движения с 15 минут до 5 - 10 минут. А по некоторым рейсам уменьшили количество остановок, что позволило сократить время автобуса в пути, - рассказали в минтрансе.

Ознакомиться с новым расписанием движения автобусов можно на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в разделе: информация для граждан - расписание движения.

- Нелегальные перевозчики осуществляли перевозки пассажиров под видом заказных. Министерство предупреждает жителей, что, садясь к ним, вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но и своих родных, и близких, - подчеркнули в ведомстве.

Там также обратили внимание на то, что в официальном общественном автотранспорте жизнь и здоровье каждого пассажира при оплате за проезд автоматически страхуется.

- При получении в общественном автотранспорте ушибов либо травм пассажир имеет право на компенсацию страховых выплат - прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Напомним, в регионе проходит транспортная реформа в рамках которой обновляется автобусный парк. К концу года область получит 275 новых автобусов, которые будут перевозить пассажиров в южной части региона.

В Южно-Сахалинск, на пригородные и междугородние маршруты уже поставили 247 новых автобусов. В декабре этого года ожидается поставка ещё 28 автобусов, для жителей областного центра, а также Корсаковского, Невельского, Холмского, Анивского и Долинского районов.

Всего до конца 2027 года на территории Сахалинской области обновится 506 автобусов, предназначенных для перевозки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Для справки:

Отправление первого автобуса от остановочного пункта "Пять углов"

г. Корсаков в 05:45. Обращаем внимание, движение автобусов с отправлением:

- от остановочного пункта "Пять углов" в 05:45, 06:00, 06:35, 06:55, 07:35, 08:10, 08:40, 08:50, 09:10, 09:50, 13:10, 13:25, 13:40, 14:30, 14:50, 16:20, 17:05, 18:30, 18:40, 19:10 будет выполняться с минимальным количеством остановок: "Магнит" - "Сити Молл" - "ул. Есенина" - "Пограничная" - "сквер им. Пушкина" - "ТПУ "Привокзальный" г. Южно-Сахалинск";

- от ТПУ "Привокзальный" г. Южно-Сахалинска в 6:50, 7:05, 7:45, 8:00, 08:45, 12:00, 12:20, 12:30, 13:25, 13:45, 15:10, 16:00, 17:20, 17:30, 18:10 - с минимальным количеством остановок "16 школа" - "Областная больница" - "Сити Молл" - "Магнит" - "Пять углов".