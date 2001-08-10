Благодаря электронной системе приема заявок в Южно-Сахалинске улучшилась работа МУП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Год назад в МУП «ЖЭУ-10» заработала электронная система «Мой дом онлайн», помогающая принимать заявки от населения. Внедрение бережливых технологий позволило повысить оперативность реагирования на сообщения жителей. За время работы системы было отработано более 9500 заявок, поступивших в диспетчерскую, при этом звонки принимаются 24/7, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В декабре 2022 года в МУП «ЖЭУ-10» внедрили в работу «умную» электронную систему приема заявок. Один из существенных ее плюсов - это отказ от бумажных носителей хранения информации. Все звонки жителей, поступившие в диспетчерскую службу по телефону 73-44-86 наряду с диспетчером теперь фиксирует робот.

- О необходимости реализации такого проекта мы задумывались с началом каждого отопительного сезона, когда традиционно огромное количество звонков и диспетчер просто физически не успевает отрабатывать все заявки и принимать их своевременно. Сейчас если во время разговора диспетчера с жителем параллельно поступает еще один звонок, то его заявку принимает электронная система, - рассказал об актуальности проекта, заместитель директора по развитию МУП «ЖЭУ-10» Артем Мельник, - Система «Мой дом онлайн» предоставляет нам большие возможности, например, она идентифицирует по номеру телефона адрес заявителя, если он ранее обращался и номер есть в базе. Также можно отследить историю: кто и по каким вопросам обращался, кто был исполнителем, сколько заявок сейчас в работе.

Кроме того, электронная система может определять характер заявки - срочная, аварийная или текущие работы. В зависимости от этого обращение направляется либо дневной бригаде слесарей, плотникам, мастеру участка, в ведомстве которого находится тот или иной район. В ночное время суток система отправляет заявки дежурной бригаде на мобильные устройства. Рабочие имеют возможность прослушать сообщение, если требуется уточнение - перезвонить заявителю.

Как рассказал Артем Мельник, теперь ЖЭУ-10 с помощью данной системы может формировать различные виды отчетности по заданным параметрам за любой период. Это могут быть своды о ежедневной работе для руководителя, ответы на запросы контролирующих органов и другие отчеты. Раньше данные хранились на бумажном носителе, заявки записывались в журналы, при необходимости вручную формировались электронные таблицы, сложно было обрабатывать и хранить информацию, вести учет. Каждое утро данные из журналов вручную выписывались на бумажный носитель и передавались исполнителям. Сейчас скорость и качество работы повысилось многократно, планы на день формируются в электронном виде на основании данных из системы заявок.

Отметим, внедрение бережливых технологий для повышения эффективности является важным направлением работы национального проекта «Производительность труда», который реализуется по решению Президента Владимира Путина и помогает компаниям по всей стране свести к минимуму издержки, увеличить прибыль и сделать работу более комфортной. Так, в ЖЭУ-10 ушли от ночных смен, диспетчера работают по графику: два через два и только в дневное время. Прежний график составлял сутки через трое.

Электронная система также позволяет организовать профилактическую работу, можно отследить проблемные адреса с наибольшим количеством заявок и принять меры по предотвращению, запланировать ремонт сетей и прочее.

Также руководитель компании может просматривать базу заявок даже с мобильного телефона, в любое время суток. А жильцы пользуются специальным приложением, через которое можно отправить заявку в ЖЭУ, приложить фото, видеть ход исполнения обращения, его номер, ориентировочные сроки решения вопроса.

Внедрение электронной системы «Мой дом онлайн» в МУП «ЖЭУ-10» реализовано в рамках создания образцового учреждения федерального уровня по применению бережливых технологий производства. Высвободившиеся человеческие ресурсы и финансовую экономию используют для повышения качества услуг населению. Предприятие в срок подготовило дома к отопительному сезону, сейчас в МУП готовы к зимнему периоду - подготовлен погрузчик, имеется техника малой механизации, дворники оснащены инвентарем и спецодеждой. На обслуживание отдаленных районов заключены договора с подрядными организациями. Оптимизация процесса уборки придомовых территорий от снега с помощью техники и минимизация ручного труда дворников - это еще один элемент бережливых технологий, использующийся в МУП «ЖЭУ-10».