Сотрудники аэропорта "Южно-Сахалинск" рассказали о своей работе старшеклассникам села Таранай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 ноября сотрудники главной воздушной гавани региона рассказали о своей работе старшеклассникам села Таранай (Анивский район). Лекцию от авиаторов посетили около 30 учеников местной школы №4, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
Точно во время обзорной экскурсии по терминалу специалисты рассказали о каждом его подразделении. Начали с разговора о службе транспортной (авиационной) безопасности. Для наглядности показали видеоролики об интроскопах, газоанализаторах и другом оборудовании, которое используется при досмотре пассажиров и багажа.
Система безопасности в новом аэровокзале – одна из самых современных и технологичных на Дальнем Востоке. Только в багажном отделении действуют 5 уровней защиты. На наличие запрещённых веществ чемоданы проверяет автоматизированное оборудование. Задача сотрудников – контролировать процесс.
В автоматическом режиме работают и стойки регистрации. О том, как обслуживают путешественников сотрудники службы организации пассажирских перевозок, школьникам также рассказали прямо в актовом зале. Чтобы примерить роль агентов, ребята самостоятельно заполнили посадочные талоны. Причём, без помощи систем – вручную.
Ещё один блок организаторы посвятили работе наземных служб и управлению производством. На перроне самолёты обслуживают диспетчеры по загрузке, авиатехники и механики. Дистанционно их работу координируют сотрудники производственно-диспетчерской службы. Диспетчеры этого отдела отвечают за то, чтобы борт вовремя приготовили к вылету и, наоборот, приняли на посадку.
«Многие представляют авиацию – романтичной отраслью. В этом что-то есть, но, на самом деле, работа в аэропортовых службах – это выверенные графики, строгие расчёты, идеально отлаженная система. В нашем аэровокзале есть. где развернуться специалистам с математическим складом ума. Для нас важно рассказывать о перспективах работы в авиагавани талантливым школьникам. Каждый из них – наш потенциальный сотрудник», - отметил начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
В планах у сотрудников аэровокзала «Южно-Сахалинск» - встретиться со школьниками Долинского и Корсаковского района. В январе старшеклассники этих общеобразовательных учреждений смогут пообщаться со специалистами уже в терминале. С начала 2024 года главная воздушная гавань региона запустит серию экскурсий для сахалинских школьников.
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