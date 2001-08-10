Сотрудники аэропорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 ноября сотрудники главной воздушной гавани региона рассказали о своей работе старшеклассникам села Таранай (Анивский район). Лекцию от авиаторов посетили около 30 учеников местной школы №4, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.

Точно во время обзорной экскурсии по терминалу специалисты рассказали о каждом его подразделении. Начали с разговора о службе транспортной (авиационной) безопасности. Для наглядности показали видеоролики об интроскопах, газоанализаторах и другом оборудовании, которое используется при досмотре пассажиров и багажа.

Система безопасности в новом аэровокзале – одна из самых современных и технологичных на Дальнем Востоке. Только в багажном отделении действуют 5 уровней защиты. На наличие запрещённых веществ чемоданы проверяет автоматизированное оборудование. Задача сотрудников – контролировать процесс.

В автоматическом режиме работают и стойки регистрации. О том, как обслуживают путешественников сотрудники службы организации пассажирских перевозок, школьникам также рассказали прямо в актовом зале. Чтобы примерить роль агентов, ребята самостоятельно заполнили посадочные талоны. Причём, без помощи систем – вручную.

Ещё один блок организаторы посвятили работе наземных служб и управлению производством. На перроне самолёты обслуживают диспетчеры по загрузке, авиатехники и механики. Дистанционно их работу координируют сотрудники производственно-диспетчерской службы. Диспетчеры этого отдела отвечают за то, чтобы борт вовремя приготовили к вылету и, наоборот, приняли на посадку.

«Многие представляют авиацию – романтичной отраслью. В этом что-то есть, но, на самом деле, работа в аэропортовых службах – это выверенные графики, строгие расчёты, идеально отлаженная система. В нашем аэровокзале есть. где развернуться специалистам с математическим складом ума. Для нас важно рассказывать о перспективах работы в авиагавани талантливым школьникам. Каждый из них – наш потенциальный сотрудник», - отметил начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В планах у сотрудников аэровокзала «Южно-Сахалинск» - встретиться со школьниками Долинского и Корсаковского района. В январе старшеклассники этих общеобразовательных учреждений смогут пообщаться со специалистами уже в терминале. С начала 2024 года главная воздушная гавань региона запустит серию экскурсий для сахалинских школьников.