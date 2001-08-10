Новую входную группу открыли в детской поликлинике Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новую входную группу открыли в детской поликлинике Южно-Сахалинска, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов. В год здесь принимают более 600 тысяч посетителей. Благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» теперь маршрутизация пациентов организована в соответствии с профилем заболевания.
Учреждение является крупнейшей в регионе лечебной организацией, оказывающей многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям. За 12 лет работы детской поликлиники количество пациентов возросло в 4 раза. Чтобы увеличивающийся поток не сказывался на качестве работы и комфорте посетителей, в разные годы принимались различные меры по реконструкции внутренних помещений, расширению зон приема пациентов. В прошлом году в рамках программы модернизации была оборудована пристройка к инфекционному блоку, позволившая отделить поток пациентов с ОРВИ и другими высокозаразными заболеваниями. В этом году дополнительный блок появился у отделения реабилитации.
– Такое разделение позволяет минимизировать риски перекрещивания инфекций. Пациенты реабилитационного отделения могут быть ослаблены после прохождения основного курса лечения. Теперь они могут прийти на свои процедуры, не пересекаясь с другими группами больных. В целом по учреждению постарались развести потоки и создать максимально комфортные условия для детей и их родителей, - рассказала главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба.
В отделении реабилитации проводится восстановительное лечение для пациентов разных групп. Анастасия Николаева посещает поликлинику вместе с полугодовалым сыном. Ребенку назначили массаж, мама довольна, что в период подъема заболеваемости ОРВИ у детей меньше контактов и рисков подхватить инфекцию. Для удобства пациентов в учреждении отремонтировали и лестничные марши, и вестибюль центрального входа.
– Чистота, свежесть – то, на что, обращаешь внимание при посещении. Любой родитель, который заботится о ребенке, будет рад таким преобразованиям. Посещение медучреждения сопряжено с тревогами о здоровье, а здесь создана доброжелательная атмосфера, ощущение заботы позволяет снизить тревожность, - поделилась сахалинка.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Сахалинской области ежегодно улучшаются условия работы медицинских учреждений. В числе ранее отремонтированных различные структурные подразделения – детские поликлиники в Корсакове, Александровске-Сахалинском и Долинске, врачебные амбулатории в Соколе и Бошняково и другие объекты. В этом году продолжается строительство и ремонт ФАПов, лечебных корпусов, приобретение оборудования. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 945 млн рублей.
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