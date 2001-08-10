57 семей из Корсакова отметили новоселье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Корсакове состоялась торжественная церемония передачи ключей от новых квартир. Комфортное жилье сахалинцам предоставили бесплатно благодаря областной программе расселения аварийного фонда. Всего ключи получили 57 семей из портового города. Губернатор Валерий Лимаренко лично поздравил сахалинцев с новосельем, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Друзья, это долгожданное и радостное событие. Наконец, вы переезжает из непригодных для проживания домов в современную новостройку. Каждый год мы сдаем тысячи квартир, чтобы как можно скорее пересилить всех сахалинцев и курильчан из аварийного жилфонда. Это задача – одна из самых важных для нас. Ведь дом – это очаг счастья и любви для каждой семьи, – обратился к новоселам Валерий Лимаренко.

Специально для переселенцев из аварийного фонда возвели восьмиэтажный дом на улице Лермонтова, 26/3. В нем предусмотрели одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сданы «под ключ» – смонтированы натяжные потолки, в ванной и санузле уложена керамическая плитка, установлены сантехника и электроприборы. Каждый подъезд оборудован лифтом. Во дворе обустроили детскую и спортивную площадки.

В современные квартиры переезжают люди, которые ранее проживали в аварийных домах на улицах: Красноармейской, Нагорной, Корсаковской, Федько, Речной, Первомайской, Чапаева и Гвардейской.

В их числе – Наталья Перезолова. В аварийном бараке жить уже было невозможно, поэтому семья в последнее время была вынуждена снимать квартиру.

– Теперь у нас шикарные условия! Квартира просторная, такая большая прихожая. Два титана – на кухне и в ванной. Окна выходят на солнечную сторону, хороший двор, а за домом – маяк, лес, природа. С прошлой квартирой не сравнится. Сегодня у меня просто нет слов. Очень приятно, что в наше время мы еще получаем квартиры от государства. Это дорогого стоит, – поделилась Наталья.

Под впечатлением от новой квартиры осталась и Елена Воронина.

– Столько места – не то, что раньше. Там было ни развернуться, ни повернуться. Теперь и детям будет, где побегать. Мы очень рады! Квартира очень теплая, обои хорошие, светлые. А балкон какой огромный! Уже выбрали место для детской комнаты будет. У нас младшая дочь учится в пятом классе. С нетерпением ждет переезда, – рассказала нососел.

В Корсакове сегодня для переселенцев из аварийного фонда возводят еще одну восьмиэтажку на Лермонтова. Уже в декабре в современные квартиры переедут 64 семьи.

Строительство жилья для расселения аварийного жилья ведётся во всех регионах России по поручению Президента Владимира Путина. В Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу по ускоренному переселению людей из непригодного для проживания фонда.

Регион один из первых завершил прошлую программу и приступил к выполнению новой. На островах всего за два года новые квартиры предоставили более чем 4 тысячам человек, которые проживали в аварийных домах, признанных таковыми уже после 1 января 2017 года.

Стройки ведутся практически во всех муниципальных образованиях области. Всего для целей расселения граждан из аварийного фонда на Сахалине и Курилах возводится более 70 многоквартирных домов.

В этом году жилищные условия улучшили 2,5 тысячи островитян. До конца года еще столько же сахалинцев получат новые квартиры.

Напомним, положительные результаты островного региона в расселении аварийного жилья были отмечены на федеральном уровне. В прошлом году Сахалинская область получила финансовую поддержку от Правительства РФ в размере 11 млрд рублей, в этом – 6 млрд рублей. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на переселение сахалинцев и курильчан из аварийного фонда направлено более 52 миллиардов рублей.